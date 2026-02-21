Você olha para aquele casal “estranho” e tem dificuldade em entender como podem estar juntos há tanto tempo, sendo tão diferentes. Porém, se conviver com eles intimamente, perceberá vários pontos em comum. É a famosa lei da atração: de maneira consciente ou não, buscamos quem se assemelha a nós. Ela é, inclusive, aplicável aos amigos: os queridos se procuram e os chatos também. E quanto mais experiências e conversas acumulam, maior será a possibilidade de virarem praticamente gêmeos siameses. É quase impossível escapar disso. Além das características em comum, o poder da repetição molda o caráter. Para o bem ou para o mal. É uma experiência antropológica acompanhar esse processo. Detalhe: os envolvidos serão os últimos a se dar conta disso. Precisa-se de distanciamento emocional para determinadas características se revelarem. Na velhice, então, será difícil reconhecer o que pertence a um ou ao outro. Ao dizer isso, gostaria apenas de acentuar algo que salta aos olhos e muitas vezes deixamos de perceber.

Somos moldados pelo que paira à volta. Se a proximidade for grande, aumentará exponencialmente a chance de acontecer a simbiose. Há poucos dias pude testar isso na prática. Dois colegas de trabalho tiveram uma rusga envolvendo um terceiro, alheio ao ambiente. Os argumentos que ambos usaram para defender suas ideias, massacrando verbalmente a vítima, pareciam fazer parte do “copia e cola”. Até a linguagem soava clonada. Vinte anos se relacionando profissionalmente dá nisso. Essa afinação de gestos e linguagem começa bem antes. Ao sermos apresentados a uma pessoa, algo no inconsciente aflora e, como um ímã, podemos nos identificar com o outro. Ah, importante: o mais impositivo costuma fazer valer a sua visão de mundo. Portanto, aposente a frase: “Como eles podem se dar tão bem, pois são como a água e o vinho!”

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É um passatempo divertido fazer essas análises. Passamos do espanto para a evidência. Um se imporá sobre o outro, mas só porque encontrou terreno fértil para isso. Passados alguns anos, será complicado distinguir o peso da persuasão, pois há uma retroalimentação. Analiso a mim mesmo enquanto escrevo este texto e descubro que endosso essa reflexão. Se quiser comprovar isso, satisfaça sua curiosidade ainda hoje. Sobrará material à disposição.