Ela está entre nós

Você pode até não gostar, mas a Inteligência Artificial vai fazer cada vez mais parte da sua vida. Em muitos casos é tão parecida com a realidade que está se tornando impossível saber quando está sendo usada. Para ficar em um exemplo próximo, as escolas têm dificuldade em lidar com esta ferramenta, pois quase todos os trabalhos feitos pelos alunos têm sido o resultado de uma pesquisa em IA. Um cérebro em formação será afetado? Provavelmente. Médicos e psicólogos estão alertando sobre o perigo desse recurso de acesso ao conhecimento. Nem tudo é motivo de desespero, vamos convir. Na medicina ela traz benefícios incalculáveis. A precisão em cirurgias é espantosa. Recentemente, um amigo me mostrou os óculos da Meta. São sensacionais, embora deixem rastro do usuário. Em uma armação comum, igual às tradicionais, realiza-se a gravação de vídeos, bate-se fotos, recebe-se traduções simultâneas. Com prudência, vou acolhendo esta nova tecnologia, predisposto a ver o mundo com naturalidade.

Continuo optando pelo presencial. Aprecio as conexões feitas através do contato direto, da modulação dos gestos e da inflexão das palavras. Somos animais com reações emocionais. Apesar disto, ficar gritando ao vento será de pouca valia. De algumas coisas você conseguirá se defender. De outras tantas, melhor render-se pacificamente. Já não é uma questão de escolha. Quase tudo passou a ser feito virtualmente. Reflita: saudade de voltar a ficar uma, duas horas numa fila de banco? Obrigado! Por outro lado, compro pouco em lojas virtuais e nunca pedi comida por aplicativo. Nada contra, só adoro ir a um restaurante com gente que gosto. Em casa, preparo minhas próprias refeições. Ter em excesso na palma da mão nos torna preguiçosos, acomodados. O movimento para ir em busca do que se deseja é a maneira mais adequada de existir. Porém, o radicalismo nos paralisa, e é conveniente olhar para as novidades sem preconceitos, aderindo ou recusando a partir de uma análise calma e ponderada.

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