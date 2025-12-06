Mais inteligentes do que eu

Uma prática recorrente em meus dias é ficar perto de gente que sabe mais do que eu. Se alguém tiver outras opções de comprovada eficácia para aprimorar a visão de vida, me apresente, por gentileza. Considero estimulante, também, assimilar o significado de palavras que desconheço, ditas por terceiros. Não por vaidade intelectual. Simplesmente por crer neste princípio do filósofo Wittgenstein: “O limite do nosso mundo é o limite da nossa linguagem”. Alguém discorda? O problema se situa além de ignorar ou se expressar de maneira truncada, mas no quanto isso vai interferir na percepção, tornando-nos capazes de ler somente os dados recebidos, sem qualquer análise. Para perceber os matizes e pluralidades, só depois de ter expandido o vocabulário, entendendo o universo da subjetividade.

Vamos além: o que pessoas com poder e pendor autoritário gostam de fazer? Manter a população afastada das grandes ideias. Ciência é coisa do demônio, dizem os pregadores em seus púlpitos, ela nega a fé e precisa ser combatida. As artes são um desperdício, só ociosos ou de pensamento distorcido se dedicam a ela, bradam os ditadores. E por aí vai. Sem um pouco de conhecimento da tendência dos seres de espalhar doutrinas para o convencimento coletivo, viraremos reféns sem ao menos saber o essencial de nós. Então, desejando me manter minimamente consciente do poder manipulador, saio por aí garimpando esses amigos. Tenho encontrado vários e me encanto com eles. Sou incansável no exercício por ser uma espécie de estímulo para o crescimento das conexões neuronais. Em uma época adepta em reforçar o valor do senso comum, é preciso alguma habilidade para encontrar quem se propõe a estudar a natureza humana e disso extrair prazer. A maioria, por exemplo, se satisfaz com filmes de super-heróis e livros de autoajuda. Esforcemo-nos, porém: sempre será possível abrir alguma brecha neste espesso nevoeiro para ver com clareza.

Inúmeros desistem da empreitada de expansão do conhecimento antes de começá-la, pois dá trabalho e exige disciplina. Mas acredite, o resultado é compensador. Uma das vantagens é a de questionar inúmeras verdades que nos nutrem. Mudar o ponto de vista quando necessário é, por analogia, passar do fundamental para o doutorado. Fazem-se novas leituras da realidade. Evitemos os tolos para nos guiar nesta jornada. Reafirmo: isso nada tem a ver com formação acadêmica. Está ligado à capacidade de usar o cérebro – esse condutor de extrema elasticidade - assimilando o que nos é oferecido como estímulo para aumentar a sua eficácia.