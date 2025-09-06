Precisamos falar de política

Como deve ser o dia de uma pessoa que, junto com sua refeição matinal, começa a se nutrir de raiva e ódio em relação a inimigos reais ou imaginários? E o atravessa assim, até reclinar a cabeça no travesseiro, sem outra perspectiva senão a de tentar destruir quem está atrapalhando seus planos de poder. Parece ser a realidade de um grande número de políticos em atividade.

A polarização exacerbou tais sentimentos, até então encobertos por uma camada mínima de civilidade. O decoro e a manutenção de práticas de cordialidade no diálogo foram totalmente abolidos. É o horror em estado puro, a constatação de que ideias e projetos passaram a ter um lugar periférico neste espaço cada vez mais hostil. O resultado é o desinteresse da maioria em participar dos debates onde são analisados assuntos pertinentes a todos.

O prazer pela análise dos acontecimentos foi substituído por desprezo, quando não profundo rancor, pelos representantes das camadas governamentais. Recordo do tempo em que sentávamos à mesa com amigos de ideologias diversas da nossa, promovendo saudáveis discussões. Sem agressividade, sem criar um universo paralelo de mentiras alimentadas pelas redes sociais e, agora, potencializadas pela inteligência artificial.

Testemunhei rupturas com familiares por divergências nesta área, perdurando por anos. Foi o início de um processo de separação da humanidade em dois grupos: os que estão certos (pensam como eu) e os errados (discordam de mim). Dizem até se tratar de uma questão de caráter e a partir dessa premissa elegem a si como os detentores de verdades inquestionáveis. Em variados graus, cada um de nós briga pela defesa de suas posições. Mas isso pode ser feito com elegância, sem conflitos. Agi desta maneira recentemente ao ser instigado por um colega a me expressar sobre um fato marcante envolvendo um “nobre” parlamentar. Limitei-me a ouvir com educação, sem me posicionar. Sugeri evitar esse campo minado. Uma atitude apropriada, creio, tendo em vista a dificuldade de manter um tom minimamente gentil se partíssemos para o confronto. E assim nos despedimos, mantendo o afeto intocado.

Independentemente de como nos postamos, fica na boca um gosto amargo pelos rumos desenhados à frente. Vale para o Brasil e para o mundo. Mesmo se nos mantivermos alienados, isso chegará até nós, pois hoje está tudo tão conectado que uma decisão tomada em qualquer país acaba refletindo economicamente em inúmeros outros.