A solidão dói

Muito se fala sobre a importância de permanecer sozinho em determinados momentos do dia. É uma atitude que pressupõe maturidade, pois o encontro conosco pode revelar aspectos da nossa personalidade nem sempre fáceis de encarar. O resultado, porém, costuma ser proveitoso, restaurando a capacidade de olhar de frente para si mesmo, buscando a serenidade. Somos seres ambíguos, inclinados a nos desviarmos do essencial: a prática de uma boa relação consigo. Mas um grande número de pessoas padece de outro tipo de solidão. É o que revelou uma pesquisa conduzida pela universidade de Columbia, tabulando respostas de um grande contingente de homens e mulheres moradores de centros urbanos. Apesar de terem as suas necessidades básicas supridas, estão distantes de alcançar algo fundamental para a sua saúde mental: a faculdade de estabelecer algum tipo de conexão afetiva. Cercam-se de um contingente de seres sem, no entanto, vincular-se a nenhum deles.

As consequências negativas são de múltipla ordem, e não somente de caráter emocional. Adoecemos fisicamente se os vínculos se tornam rarefeitos. Infarto, diabetes, depressão, ideias suicidas, estão entre os mais recorrentes. O maior patrimônio a ser angariado ao longo da vida são os amigos, insisto em dizer. É um investimento que demanda tempo, alegrias e decepções, mas tem um poder analgésico quando nos sentimos órfãos de carinho. Durante a pandemia ficou evidenciado o malefício subjacente da impossibilidade de tocar e ser tocado. Como criaturas gregárias, precisamos de contato como um nutriente básico para obter equilíbrio. Imagine, então, como o afastamento impacta os idosos. A sociedade contemporânea os discrimina pelo mero fato de serem menos produtivos. Filhos já estão longe de representar presença e conforto nos anos finais da existência, como em épocas passadas. A exasperação do sentimento de individualidade levou tantos a optar por caminhos que os afastam de pais e avós. Antigamente, duas ou três gerações moravam na mesma casa ou em confortável proximidade. Resta adaptar-se.

Encarar essa dolorosa situação o quanto antes pode ser um antídoto eficaz para minimizar os malefícios decorrentes daí. Até porque os relatos indicam: na adolescência, a sensação de isolamento é algo bastante presente. É comum tentar fugir disso mergulhando no mundo virtual. Há benefícios, sem dúvida. Contudo, se isso fosse resolver o problema, seríamos criaturas bem felizes, sem tanta ansiedade. Funciona como um paliativo de efeito breve. Depois teremos que ir em busca de companhia.