Exercícios espirituais

Viver extraindo sensações só através do corpo é apenas um modo de existir no mundo. É nosso dever, como seres notoriamente complexos, aproveitar o máximo este curto tempo destinado a cada um. Para tanto, cabe reservar nesta trajetória de atividades e conexões um nobre espaço para pensar em si mesmo como um ser dotado de espiritualidade. Você não precisa necessariamente frequentar cultos ou templos, se considerar desnecessário. O importante é destinar parte de seus dias para ponderar quais são as possibilidades de colocar em prática ensinamentos aprendidos através de leituras e da observação direta de comportamentos que lhe parecem admiráveis. Eu busco, com frequência, direcionar meu olhar para o legado dos mestres da antiguidade. Com eles, afirmo ou descubro posturas essenciais para aprender a me portar de forma adequada em um universo de distrações e superficialidades. E entre as máximas que regem minha relação com os demais permanece esta, de grande valor moral: “Seja severo consigo e tolerante com os outros”.

Leia Mais Como usar seu telefone

Infelizmente, costumamos inverter essa máxima. Perdoamo-nos excessivamente, apesar de termos a clara consciência de estar agindo de maneira equivocada. E, com frequência, estamos prontos a apontar um dedo acusador quando se trata dos que estão convivendo conosco. Porém, como podemos fazer tais julgamentos se desconhecemos os motivos que os levam a tal condução? Criticar com intolerância é o primeiro passo para nos tornarmos julgadores profissionais. Dizemos: “Ah, se fosse comigo, agiria bem diferente, jamais faria isso”. Pois é, mas a realidade de cada um é atravessada por múltiplas circunstâncias anteriores e as faz agir desta forma. Somos a consequência de escolhas pregressas e é necessário observar constantemente a si para ampliar as boas ações. O melhor caminho é o da tolerância, da compreensão validada por juízos maduros e resultantes de profunda reflexão.

Leia Mais Com Deus me levanto

O bom é ser capaz de sustentar, como contraponto ao radicalismo em apontar o que faríamos em determinada circunstância, uma conduta reconhecidamente admirável: a de ser firme na intenção de se educar para a correta ação. Aceleraremos o objetivo maior de nossa estadia neste planeta: ao deixá-lo, deveremos nos encontrar um pouco mais sábios do que quando nele entramos. Manter uma atitude de austeridade conosco pode nos levar a um grau de excelência e desenvolvimento.

Leia Mais O que vão pensar de mim?