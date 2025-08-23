Comprar, comprar!

Andamos comprando demais. Continua sendo um símbolo de status, sobretudo nesta época de ostentação virtual, visando angariar seguidores. A questão é profunda e merece análise. Fica claro que estamos tentando preencher algum vazio. Qual é a finalidade última da obsessão em lotar a vida só com o novo? Trago o exemplo de uma amiga que faz inúmeras aquisições pela internet. Vi-a doar peças ainda com a etiqueta. Satisfaz-se com a dopamina recebida ao dar um click em seu celular e pôr no carrinho uma roupa. O problema é o efeito ser tão rápido: mal dá tempo de relaxar entre as aquisições. Em um certo momento lhe perguntei: para quê? Seu olhar vagou pelo horizonte e a resposta ficou suspensa em meio ao silêncio.

Já fui refém desse processo. Na adolescência iniciei a formação da minha biblioteca. Mesmo apaixonado por livros, nunca chegarei a ler todos. Consolava-me com a ideia de ser algo nobre, visando ampliar meu conhecimento sobre assuntos relevantes. Depois de décadas fazendo isso, consegui, enfim, dar-me conta da riqueza e variedade das estantes abarrotadas e do fato de não precisar adquirir tanto. Passei adiante cerca de quatrocentos exemplares e agora penso antes de usar o cartão para tal fim. É uma sensação boa, a de descobrir que temos poder sobre determinadas escolhas. Caso contrário, permanece tão entranhado em nós que, diante do primeiro gatilho, substituímos este hábito por outro qualquer. É preciso deixar de ser vítima da impulsividade.

Hoje me sinto livre, buscando satisfação nos bons encontros, essenciais para mim. Ficar próximo de uma pessoa agradável me traz uma autêntica noção de felicidade. Não me sinto autorizado a determinar a melhor maneira de nos livrarmos da dependência. Cada um precisa encontrar seus propósitos verdadeiros, deixando de lado esses simulacros de alegria. São fogos-fátuos: esvaem-se rapidamente. A consciência da prisão em que nos colocamos ao depender dessa atitude consumista para suprir nossas necessidades emocionais traz um grande alívio, pois é o passo inicial para dela sair. A maturidade nos ajuda a separar o essencial do supérfluo. A caminhar com leveza, tirando dos ombros pesos inúteis.

Mas atenção: precisamos nos manter sempre vigilantes. Um descuido e lá vamos nós, acreditando de novo no processo redentor do acúmulo. A escritora Danuza Leão relatou em uma entrevista ter tomado uma sábia decisão, após anos vivendo em um gigantesco apartamento repleto de tapetes, quadros, móveis e lembranças das viagens pelo mundo. Desfez-se de quase tudo e foi morar em um loft, carregando na mudança o mínimo.