Como usar seu telefone

Há muitas maneiras de nos relacionarmos com objetos e pessoas. A mais saudável é a que nos deixa a certeza de não sermos prisioneiros deles. Estão ao nosso lado, promovem contentamento, satisfação. Mas há casos em que, na sua ausência, somos incapazes de obter alegria em relação ao que nos cerca. Sentimo-nos apartados de uma parte essencial da vida se for impossível mantê-los próximos. E, neste jogo, tem nos parecido mais fácil elaborar a falta de um amigo do que de nosso celular, para ficar em um exemplo marcante. Exagero? Pois comece a observar-se e talvez a resposta seja afirmativa.

Há poucos dias fui em uma empresa e levei comigo uma colega. Saí do carro e deixei meu smartphone no porta-luvas. Ao fazer tal gesto, percebi uma expressão de incredulidade em seu rosto. “Tu vais deixá-lo aqui?”, perguntou-me, incrédula. “Eu jamais seria capaz.” E seguimos falando sobre como um pequeno gesto como aquele significa um exercício eficaz de libertação. Confesso fazê-lo com razoável dificuldade, mas se a ocasião o permite, pratico esse exercício de desconexão para resgatar a autonomia de escolha. Estamos tão acostumamos a ter em nosso bolso esse aparelhinho que ficar sem ele é quase como a amputação simbólica de um membro. A gente consegue, embora com a estranha sensação de estar deixando de usufruir do essencial.

O maior teste pode ser feito durante as refeições. Você se esforça e evita espiar a tela enquanto se alimenta e conversa. Convenhamos, dificilmente o fará além de escassos minutos. O cérebro já está condicionado a reagir da mesma forma. E lá se vai uma boa oportunidade de estar presente de corpo e alma. A grande dificuldade nesta questão é: a maioria das pessoas não se compromete em fazer essas mudanças mentais que as devolveriam ao mundo real. Impregnam-se pelos estímulos recebidos durante a imersão no virtual e mal concebem a ideia de viver distanciados. No começo é ruim, sentimos desconforto, mas devagar vamos nos reorganizando psiquicamente e recuperamos a liberdade.

É desnecessário brigar contra algo que nos traz enormes benefícios. Contudo, se promove uma dependência tal a ponto de adoecermos com sua ausência, é urgente olhar com cuidado antes de se tornar um problema. A um bom tempo descobri ser útil criar boas estratégias de sobrevivência. Uma delas: quando estou lendo, deixo-o bem longe do local em que me encontro. Caso contrário, a distração será inevitável. Treino minha concentração dedicando-me a este propósito.