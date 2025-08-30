A recompensa imediata

Um dos grandes desafios a serem enfrentados hoje se relaciona à nossa dependência em obter recompensas imediatas, perdendo a capacidade da espera. Quando você rola o conteúdo de aplicativos, a noção de tempo simplesmente desaparece. É uma sucessão de imagens e palavras sem intervalo. Isso cria a ilusão de uma realidade sem cortes. O prêmio por permanecer nela uma ou duas horas será a agradável constatação de estar recebendo altas doses de dopamina. Os efeitos se expandem para outras esferas da vida. Quando voltamos para as ações cotidianas, acabamos achando difícil acompanhar o processo que aparta o desejo de sua realização. Tornamo-nos incapazes de aguardar, apesar de constatar a eficácia a médio e longo prazo. A mente é ardilosa e acaba nos conduzindo por lugares que nos dão a falsa sensação de terem sido escolhidos por nós, a partir de uma vontade soberana.

Os efeitos negativos se ampliam para a área dos relacionamentos. Trocamos o trabalho inerente ao processo de construção dos afetos longevos por algo baseado no prazer do momento. Investir passou a estar fora do escopo de interesse. Olhei, gostei, extraí o máximo possível. A necessidade de sentir novamente um pico de satisfação vai voltar com impressionante rapidez. Quando eu sinto a veracidade desta constatação? Ao perceber certa dificuldade em me concentrar na leitura. E isso não acontece quando estou em uma rede social, por exemplo. Tudo é entregue sem precisar construir no imaginário uma história que poderá se estender por semanas. Embora seu valor de aprendizagem seja relevante, acabo cedendo e vou em busca do que supre as exigências na hora. Se me presenteiam com uma bala ou sugerem aguardar para ganhar duas mais tarde, a tentação de optar pela primeira oferta será bem maior.

Mesmo estando atentos a esses mecanismos, é desafiador manter-se saudável. As tentações estão espalhadas por aí. A consequência será a de fazer escolhas baseadas unicamente nos estímulos sensoriais. E como a demanda oferecida pelo mercado do entretenimento e das relações afetivas é gigantesca, a ideia de se conter para obter ganhos posteriores nem passa pela nossa cabeça. No século dezenove, por exemplo, as pessoas eram mais felizes por terem as opções reduzidas? Talvez sofressem menos, sem estarem afogadas em um mar de possibilidades, mas certamente tinham problemas de outra ordem.

