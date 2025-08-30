Gilmar Marcílio

Gilmar Marcílio

Escritor, filósofo e palestrante. Autor de oito livros, entre eles, A Elegância do Silêncio e Jardim de Bolso. É curador da Galeria de Arte Gerd Bornheim e da Sala de Cinema Ulysses Geremia, em Caxias do Sul. Gosta de viver dialeticamente, cercando-se de silêncio e indo em busca de encontros. Lê poesia diariamente, faz longas caminhadas pelas pequenas estradas do interior, onde mora. Aprendeu, com Sêneca, que quem não é dono de dois terços de seu dia, é escravo. Não é. Medita, lê, cultiva o senso de humor. É feliz.

Crônica
Opinião

A recompensa imediata

Entre dois pontos existe um caminho a ser percorrido. É melhor não pular etapas

Gilmar Marcílio

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS