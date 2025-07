O que vão pensar de mim?

Nossa época é ser caracterizada como aquela em que a construção de uma boa imagem para os demais se tornou central. Sem precisar coincidir com a realidade, necessariamente. Vamos fazendo pequenos recortes, editando, ajeitando para publicar nas redes sociais. Primeiro será necessário criar essa figura apresentando só aspectos positivos. Assim, quase sem perceber, vamos nos afastando do fundamental: a aceitação da falha. Esse reconhecimento, seja na esfera pública ou privada, nos humaniza e diminui as expectativas tantas vezes inalcançáveis. Tenho trabalhado internamente o papel que pretendo desempenhar na vida. A grande tarefa diz respeito aos comportamentos e ao infindável exercício de se ver com clareza e tentar suprimir os maus hábitos. Concomitante a isso, coloco a disciplina. Incumbência de todos nós, empenhados em se dedicar com afinco e constância, conscientes da fugacidade do tempo e do ímpeto de chegar ao fim dos dias mantendo fidelidade aos nossos princípios.

Quando nos focamos em demasia com a opinião alheia, começamos a falsear as ações. Deixamos de lado a naturalidade e acabamos nos preocupando unicamente em agradar. No mundo virtual, a noção de verdade e mentira está desaparecendo. Para comprovar uma afirmação, dizemos categoricamente: eu li em tal site, só pode estar correto. Verificar a veracidade dos fatos custa dinheiro e considerável pesquisa. Então, lança-se o anzol na imensidão do mar de dados na esperança de alguém ser atraído por ele. E geralmente é. Continuo reafirmando para mim: o problema da ignorância não é só desconhecer, mas ser incapaz de desenvolver um senso crítico apto a discernir o certo do errado. E o que isso tem a ver com o desejo de lapidar a própria imagem? Tudo. Com a exacerbação da individualidade, a validação advinda através do olhar e das palavras do outro passou a ser essencial. E aos poucos vamos construindo um império de enganos que ninguém mais se incomoda em revelar. O cérebro vai se adaptando e tornando natural esse modo de pensar. Em determinado momento nos tornaremos inábeis em distinguir o real do imaginado.

Como combater isso? Firmando a importância de se agir com ética e propósito. Então, se você se sentir inclinado a produzir um conteúdo matematicamente criado para agradar, pense: fora daquele espaço será inevitável encontrar o defeito, a desordem. Einstein disse: só existe o universo por haver a imperfeição. Você até se desvia dela, mas só depois de morrer. Há possibilidades melhores.

