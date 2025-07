Então, precisamos de quê?

Esta pergunta, tão essencial para esse tempo de excessos e acúmulos, foi respondida com as seguintes palavras pelo escritor americano Ryan Holiday, em seu livro Disciplina é destino :

A proximidade com a velhice costuma nos surpreender avaros, acumulando o máximo para um futuro incerto. Há um sentido nesta intenção, desde que não se torne um comportamento obsessivo. Já instalado na maturidade, começo a me desfazer de várias coisas – atitude antes impensável. A mais difícil: meus livros. Recentemente repassei cerca de quatrocentas obras lidas ou já sem interesse em ler. É um alívio quando se consegue cumprir tal intento. Pretendo estender isso para outras áreas.

Outro ganho: minha busca tem se direcionado para o aquietamento, a tranquilidade. Já reajo sem ira se eventualmente me agridem. Deixo a raiva passar através de mim. É um exercício de nobre intuito, mas de complexa execução. Pensar nele é o início de uma longa jornada de aprimoramento. Já vivi o suficiente querendo ter razão a todo custo. Hoje estou inclinado a continuar quieto, observando meu movimento emocional. É uma sensação agradável retirar-se do pódio, mesmo com a luta ainda em andamento. Perde quem permanece no ringue, dando socos no ar para agredir um inimigo imaginário.