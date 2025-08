Com Deus me levanto

Num depoimento comovente, uma mulher jovem, de traços bonitos mas olhar cansado, faz o relato de sua vida cheia de perdas e tristezas. Inclino-me para a frente e procuro ouvi-la com toda a atenção de que sou capaz. É uma carga pesada demais para uma só pessoa. Quase terminando sua fala, ela me diz: “Vou conseguir superar isso, pois Deus está sempre comigo. Tornei-me evangélica há dois anos e tudo mudou. Venci uma depressão terrível sem tomar um único medicamento.” Acredito no que ela me diz, pois o rosto expressa a força de um ser encontrando sustento na fé. Como? Não sei. Entretanto, é muito mais comum do que imaginamos.

Quais serão os mecanismos acionados pela mente para operar tal transformação? Eu, um homem bastante inclinado à razão, desisto de tecer argumentos pró ou contra. Limito-me a constatar o poder de tal crença e observo os benefícios usufruídos por tantos. Chego a ficar com certa inveja, confesso. É algo tão extraordinário — ultrapassa a descoberta de um sentido, um fundamento. Olho para a moça e me comovo. Aflijo-me pensando se conseguiria suportar tal situação. Ao final — e diante da minha aturdida expressão — acabo sendo consolado: “Não fique triste, com Ele me protegendo, nada é impossível.” Simples assim. E, no entanto, um mistério incontornável.

Penso no quanto podemos mudar a existência ao assumirmos uma postura de alta resistência às aflições. Uma sabedoria instintiva. Infelizmente, nós a deixamos de lado na medida em que precisamos obter explicação para tudo. A capacidade de crer no transcendente traz uma força extraordinária. Em um ser, um guia, uma luz. Talvez você esteja pensando: “Pois é, mas dez por cento do seu salário vai para a igreja.” Bem provável. No entanto, ela foi devolvida a um caminho de esperança e conforto antes desconhecido. Continuou fazendo relatos de amigos e parentes que deixaram dependências e agressões no passado. Como num passe de mágica.

Tenho profundo respeito por qualquer expressão religiosa. É um sentimento tão atávico — parece ter estado em nós desde tempos imemoriais. Fico me perguntando: se fosse submetido à dura experiência que me foi narrada, buscaria este tipo de amparo? É difícil responder, então deixo a questão em aberto.

