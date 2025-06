Tutorial para viver

Ao lembrar da infância e início da idade adulta, vêm-me à lembrança a figura de minha mãe. Ela enfrentou inúmeros desafios durante um longo período de sua existência e nunca a vi esmorecer. E as decisões que tomava estavam solidamente baseadas na sua experiência. No máximo, vi-a consultar suas irmãs para, juntas, pensarem na solução adequada para o problema enfrentado. Essa conduta discreta, aliada a uma boa reflexão, trazia bons frutos. Tranquila em suas emoções, sabia que tudo era passageiro e, ao seu modo, viveu com sabedoria. Não precisava ver-se fortalecida por algumas regras generalizadas — inúteis para resolver as dores ou as desordens de cunho pessoal. Espelho-me nela. No mais, é continuar tateando no escuro em busca de uma luz gerada dentro de nós, acendendo a capacidade de iluminar os demais.