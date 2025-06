Para que serve o dinheiro?

Desde jovem procurei a analisar como deveria ser a minha relação com o dinheiro. Li o filósofo Montaigne e descobri os perigos da ambição desmedida. E ela geralmente é. Trabalhar para adquirir determinado valor é só o início de um propósito que costuma se expandir além do imaginado. Cem mil? Um milhão? Mais, sempre mais. Impossível estipular um limite final, ele é elástico e pode se estender até o último dia de nossa vida. Já fui excessivamente econômico, jogando todas as expectativas em um hipotético futuro sobre o qual não temos controle algum. Pensava: preciso me prevenir, a velhice chegará e... Então, em uma virada de chave fundamental, percebi ser necessário afrouxar meus conceitos, permanecer no agora e aproveitar as ofertas imediatas da vida. Foi um processo demorado, complexo! E ele é o resultado de uma conexão saudável entre o que adquirimos e despendemos. Recorri à terapia, convivi com seres saudavelmente perdulários para me ajudarem a refinar a percepção quando o assunto era esse. Um bom amigo me disse: a preocupação nem deve ser tanto o quanto se ganha, mas a maneira como se usufrui.