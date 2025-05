A arte de ver o outro

Penso na magnífica arte da conversação. Vêm-me à mente os diálogos socráticos, nos quais cada interlocutor apresenta seus pontos de vista e é acolhido pelo grupo a despeito de eventuais divergências. Investigar diversas visões de mundo é multiplicar as experiências, pois nos deslocamos para um local (imaginário) diferente do nosso. O narcísico não gosta dessa prática e exatamente por isso deve-se insistir nesse propósito. Como é possível fazê-lo com eficiência? Depois das triviais perguntas “olá, tudo bem, como está?, nos despirmos um pouco da autorreferência. É o início de ricos encontros que geralmente desaguam em divagações filosóficas, transcendendo a banalidade do dia a dia. A inteligência é altamente sedutora, compete com os atrativos físicos. E há o fato de, com a passagem do tempo e o aprofundamento dos contatos, sempre termos o que acrescentar no diálogo com o amigo, o colega, o vizinho. Ver com paixão quem está ao lado é estabelecer uma ligação próxima ao princípio religioso de unicidade.