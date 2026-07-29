O declínio gradual

Há algum tempo circula uma teoria de que o cidadão comum mal-informado e sem espírito crítico só se dá conta de que tem coisa errada em seu país ou comunidade pelo declínio gradual de certos elementos da vida em sociedade. Dizem que foi o que aconteceu durante a queda do Império Romano: o cidadão romano que se contentava com pão e circo não fazia ideia de que a grande Roma só estava vivendo de glórias do passado e de certa propaganda ilusória.

Historiadores renomados como Bryan Ward-Perkins (no livro de 2005 The Fall of Rome and the End of Civilization – numa tradução livre A Queda de Roma e o Fim da Civilização) argumentam que a evidência arqueológica do colapso não está em batalhas ou decretos, mas em coisas banais: estradas e aquedutos que deixaram de ser reparados, a qualidade da cerâmica que caiu drasticamente (as peças se tornaram mais grosseiras, porque a manufatura especializada distante se tornou muito cara assim como os custos do transporte), as moedas que perdiam valor e pureza metálica (desvalorização e inflação constantes), os prédios públicos que deixaram de ser construídos ou restaurados.

Na prática, o cidadão romano percebia gradualmente que os impostos subiam enquanto os serviços públicos pioravam, além da insegurança crescente nas estradas, com menos patrulhamento e mais violência e banditismo. O fluxo migratório constante abriu espaço para a presença de grupos “bárbaros” cada vez mais visível nas fronteiras desprotegidas e depois no interior. Os invasores violentos e sem civilidade (de civitas, mesmo, um conceito desconhecido para godos, hunos, vândalos, jutos e saxões) pouco a pouco foram mudando os costumes, as leis e a rotina das cidades do antes todo poderoso Império Romano. Outro detalhe: autoridades e líderes locais (bispos, grandes proprietários de terra e comerciantes) passaram a assumir funções que antes eram do Estado, num claro sinal de que o governo central estava se retraindo, por falta de recursos ou pura incompetência de administrar o caos em meio ao declínio quando o dinheiro acabou.