Candice Soldatelli

Candice Soldatelli

Jornalista e educadora, é empreendedora nas áreas de soluções linguísticas, tradução e comunicação. Em suas colunas, fala principalmente de temas atuais relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal e profissional, sempre promovendo reflexões sobre a contemporaneidade. Já traduziu mais de 30 obras entre biografias, crônicas e ensaios sobre liderança, filosofia, música, esportes e viagens.

Ponto de não-retorno
Opinião

O declínio gradual

Há cidadãos que ainda não se deram conta do gradual declínio do Estado, mas aposto que há quem já tenha notado a alta dos preços no supermercado, o aumento da violência e a normalização bizarra de algo como carros blindados

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Candice Soldatelli

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS