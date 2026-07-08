Candice Soldatelli

Candice Soldatelli

Jornalista e educadora, é empreendedora nas áreas de soluções linguísticas, tradução e comunicação. Em suas colunas, fala principalmente de temas atuais relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal e profissional, sempre promovendo reflexões sobre a contemporaneidade. Já traduziu mais de 30 obras entre biografias, crônicas e ensaios sobre liderança, filosofia, música, esportes e viagens.

Lições da Copa do Mundo
Opinião

Duas mentalidades opostas

É impossível que nós, brasileiros, consigamos apenas no braço enfrentar a maior carga tributária do mundo, índices de violência assustadores, um sistema que parece calibrado para sustentar uma casta intocável enquanto distrai o povaréu com migalhas

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Candice Soldatelli

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS