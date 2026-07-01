Ativismo seletivo

Todo mundo conhece o termo “ouvido seletivo”, ou seja, quando uma pessoa parece ouvir só o que interessa a ela e ignora qualquer outro som, palavra ou conversa que não lhe diz respeito. Na verdade, do ponto de vista da psicologia e da neurociência, esse fenômeno é entendido mais como um tipo de atenção seletiva.

A explicação mais aceita é que o cérebro recebe milhares de estímulos por segundo e é impossível processar todos com a mesma profundidade. Dessa forma, é criado um “filtro” para priorizar aquilo que se considera mais importante num dado momento. Na verdade, há comprovação científica de que quando alguém “só escuta o que quer”, existem muitos outros processos envolvidos. E um deles é o conhecido “viés da confirmação”: as pessoas tendem a prestar mais atenção às informações que confirmam suas crenças e a ignorar as que as contradizem.

Acredito que esse seja o caso daquele tipo de militante insuportável que até bem pouco tempo atrás não parava de postar, de comentar, de se indignar, de engajar e de protestar por causa da Palestina e do Irã. Declaravam-se humanistas em defesa da dignidade das pessoas comuns que se encontravam presas num conflito interminável. Se preocupavam com as crianças indefesas, com as famílias despedaçadas, com a fome e com a falta de um lar para elas.

O que atingiu a Venezuela semana passada não foi um bombardeio, mas o mesmo triste drama humano está todo lá e foi agravado imensa e cruelmente por décadas de inépcia de um regime autoritário como o chavismo. O terremoto por si só abriu uma ferida jamais cicatrizada por anos e anos de sucateamento da máquina pública que buscava servir primeiro a um governante (o próprio criador Hugo Chávez, depois Maduro e agora a patética Delcy Rodríguez), e só depois o povo. O povo, coitado, ou é massa de manobra servil ou é uma classe média explorada via impostos e ameaças até não sobrar mais nada além de desesperança.

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Há relatos de que faltavam caminhões de bombeiro, patrolas, retroescavadeiras. Há relatos de pessoas escavando com as próprias mãos para salvar quem ficou soterrado. Faltam água e comida aos desabrigados, além de remédios e ataduras: o Estado máximo de um regime socialista é totalmente inútil na hora em que mais se precisa dele. E o pior: há denúncias de que muitos dos prédios que desabaram durante o tremor tinham sido construídos fora dos padrões mínimos de segurança e vendidos como uma grande obra habitacional do chavismo, algo típico de relações promíscuas entre governos e empreiteiras safadas.