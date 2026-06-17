Português global? [parte2]

A língua portuguesa tem sido um tanto subestimada no cenário de idiomas considerados mais relevantes para relações internacionais. Como expliquei na coluna anterior, a questão demográfica por si só já justificaria mais atenção e daria mais prestígio ao português que hoje é falado por quase 300 milhões de pessoas.

Na África, o crescimento populacional nos países de língua portuguesa está criando um horizonte de oportunidades interessantíssimo. Engana-se quem acha que a presença massiva do português naquele continente não é importante economicamente para nós, brasileiros: há vários bolsões de prosperidade na África que não podem mais ser ignorados no mundo dos negócios. Pensar que países como Angola, Moçambique e Cabo Verde estão estagnados num limbo subdesenvolvido é agir como um europeu sem noção que ainda acha que no Brasil não temos internet banda larga e que nós todos vivemos seminus, ou numa praia ou numa selva. Ou seja, há indústrias, há comércios, há milhões de potenciais consumidores africanos que falam a nossa língua, que interagem com a nossa cultura, nossa música, nossa literatura.

A grande sensação do momento na Copa do Mundo, o goleiro da seleção de Cabo Verde Vozinha, declarou que é fã das telenovelas brasileiras em entrevista em português, idioma oficial de seu país. Ao se tornar uma celebridade mundial instantânea graças à façanha de ter fechado o gol contra a poderosa seleção da Espanha na última segunda-feira, Vozinha passou de 40 mil para mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, a grande maioria brasileiros. Isso é só uma amostra da força do Brasil na liderança desse bloco linguístico.

Aliás, segundo especialistas, um dos motivos pelos quais o português não se tornou um idioma mais internacional, digamos assim, é essa força gravitacional do Brasil: o nosso território imenso de país continental e nossa autossuficiência interna fazem com que vivamos quase como se fôssemos um mundo à parte, tornando a língua “invisível” por trás da própria nação. As pessoas em geral pensam apenas no Brasil, não necessariamente na comunidade mais ampla da língua portuguesa. E essa comunidade mais ampla, na verdade, é muito maior do que se pensa, se levarmos em conta o poder e o alcance da internet.