Candice Soldatelli

Candice Soldatelli

Jornalista e educadora, é empreendedora nas áreas de soluções linguísticas, tradução e comunicação. Em suas colunas, fala principalmente de temas atuais relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal e profissional, sempre promovendo reflexões sobre a contemporaneidade. Já traduziu mais de 30 obras entre biografias, crônicas e ensaios sobre liderança, filosofia, música, esportes e viagens.

Ponte estratégica
Opinião

Português global? [parte 1] 

Diversos linguistas e especialistas têm feito projeções que indicam o seguinte: até 2050, o português poderá estar entre as três línguas mais faladas do planeta

Candice Soldatelli

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