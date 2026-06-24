O real dano coletivo

No Brasil, numa ação por dano moral coletivo, acredita-se que houve um mal ou um prejuízo a um grupo de pessoas, à sociedade ou a um interesse difuso, ou seja, quando não é possível identificar exatamente todas as pessoas afetadas. Isso ocorre, por exemplo, quando uma empresa polui um rio ou quando uma construtora destrói um patrimônio histórico. Nesses casos, normalmente quem entra com a ação não é cada cidadão individualmente, mas instituições como o Ministério Público, a Defensoria Pública, associações civis legitimadas (como as ONGs ou os coletivos) e órgãos públicos de defesa do consumidor.

Nesta semana, uma conhecida fabricante de colchões foi condenada a pagar R$ 300 mil por danos morais coletivos por discriminação contra mulheres. A empresa foi denunciada após o Ministério Público do Trabalho apresentar uma ação civil pública contra a sede da empresa que fica em Arapongas, no Paraná. A condenação foi confirmada por unanimidade pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho.

A sentença foi motivada pelo seguinte “crime”: em 2022, todos os 22 cargos de gerência e duas subgerências da empresa privada, é bom salientar, eram ocupados exclusivamente por homens. O relator do caso, o ministro Alberto Balazeiro, justificou a decisão pela condenação da empresa afirmando que não foi apresentada uma explicação plausível para a inexistência de mulheres ocupando cargos de gerente em uma cidade onde mais de 50% da população é do sexo feminino. É o judiciário querendo forçar um sistema de cotas no setor privado a todo custo. Um absurdo.

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E se fosse o contrário e uma empresa tivesse apenas mulheres na gerência, também seria condenada por discriminação contra homens, pessoas trans ou não-binárias? Critérios demográficos são mais importantes que mérito, formação técnica, planejamento e estratégia administrativa num negócio?

Sou uma defensora incansável de que haja igualdade de oportunidades, e elas devem existir na base de tudo: a educação. Mais do que justo, é algo extremamente necessário. Lideranças femininas não surgem na marra porque uma agenda ideológica quer que seja assim. As líderes mulheres nascem dentro da escola quando se incentivam as meninas a liderar e se garante que elas adquiram o conhecimento e a prática para isso. Impor igualdade de resultados sem que tenha existido lá atrás a igualdade de oportunidades é, no mínimo, a mão pesada do autoritarismo de um judiciário que julga e pune com critérios cada vez mais controversos.