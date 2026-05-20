Candice Soldatelli

Candice Soldatelli

Jornalista e educadora, é empreendedora nas áreas de soluções linguísticas, tradução e comunicação. Em suas colunas, fala principalmente de temas atuais relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal e profissional, sempre promovendo reflexões sobre a contemporaneidade. Já traduziu mais de 30 obras entre biografias, crônicas e ensaios sobre liderança, filosofia, música, esportes e viagens.

Comparação irrelevante
Opinião

Parece Brasil

Quando os civilizados acabam se tornando a minoria em sua rua, comunidade, bairro ou cidade, ou ficam acuados dentro de suas casas, ou se mudam

Candice Soldatelli

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS