Candice Soldatelli

Candice Soldatelli

Jornalista e educadora, é empreendedora nas áreas de soluções linguísticas, tradução e comunicação. Em suas colunas, fala principalmente de temas atuais relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal e profissional, sempre promovendo reflexões sobre a contemporaneidade. Já traduziu mais de 30 obras entre biografias, crônicas e ensaios sobre liderança, filosofia, música, esportes e viagens.

Religiosidade
Opinião

Onde mora a fé

No perigo, na incerteza e no medo, chamamos nossa mãe, a morada da fé. E lá estará ela sempre a nos guiar e nos cuidar

Candice Soldatelli

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS