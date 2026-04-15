Ressurgiu recentemente um trecho do documentário Catholicism, parte do episódio intitulado Aquilo do qual nada maior pode ser concebido. Essa frase é atribuída a Anselmo de Cantuária, monge beneditino do século 11, em referência a Deus. No episódio em questão, após o conclave de 2005 que elegeu o cardeal Joseph Ratzinger como o Papa Bento XVI, todos os cardeais que participaram da votação estavam reunidos na sacada para saudar a multidão que aguardava no Vaticano. Um deles, o cardeal norte-americano Francis George, de Chicago, chamou a atenção dos jornalistas enquanto observava em silêncio contemplativo as ruínas do Império Romano à distância.

Quando retornou aos EUA, repórteres perguntaram ao cardeal Francis o que passava em sua mente naquele momento. Ele respondeu que estava pensando em como Cristo não havia deixado um trono vazio. O cardeal Francis George disse: “Eu estava contemplando em direção ao Circus Maximus, em direção ao Monte Palatino, onde os imperadores romanos outrora reinaram, de onde observavam a perseguição aos cristãos, e pensei: onde estão os seus sucessores? Onde estão Júlio Cesar e Marco Aurélio? Mas quem se importa? Porque quem quiser ver o sucessor de Pedro, ele está bem aqui ao meu lado, sorrindo e acenando para a multidão”.

A Igreja Católica hoje talvez seja uma das instituições mais longevas e mais sólidas da história da humanidade. Hoje sob a liderança do Papa Leão XIV — também norte-americano e também de Chicago como o cardeal Francis George —, temos mais de dois mil anos na ativa e quase 2 bilhões de fiéis que seguem o catolicismo diretamente da pregação dos apóstolos de Jesus Cristo. E, tendo Jesus como exemplo, não deveria ser surpresa para ninguém que o Papa Leão pregasse a paz, o entendimento e o fim das guerras no mundo.

Mas, por causa disso, Donald Trump se sentiu contrariado: num daqueles arroubos de soberba que beira à loucura, achou por bem publicar um meme feito por IA retratando a si mesmo como Jesus, num ato de blasfêmia injustificável. É bizarro como um país da dimensão e do poder cultural, bélico, político e econômico como os Estados Unidos consiga, na mesma semana, trazer de volta os quatro astronautas da missão Artemis 2 ao redor da Lua e arrumar uma treta completamente desnecessária com cristãos do mundo inteiro.