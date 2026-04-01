Melhores caminhos

Candice Soldatelli

Candice Soldatelli

Jornalista e educadora, é empreendedora nas áreas de soluções linguísticas, tradução e comunicação. Em suas colunas, fala principalmente de temas atuais relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal e profissional, sempre promovendo reflexões sobre a contemporaneidade. Já traduziu mais de 30 obras entre biografias, crônicas e ensaios sobre liderança, filosofia, música, esportes e viagens.

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Opinião

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Como é bom se desligar um pouco da parte ruim do nosso país dos noticiários e reconhecer as belezas que realmente existem aqui e das quais pouco falamos

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