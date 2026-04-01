Melhores caminhos

Dias atrás eu estava pesquisando material sobre transporte de passageiros e ônibus intermunicipais para usar numa aula de língua portuguesa para estrangeiros. Explico: para um americano ou europeu que está aprendendo um pouco mais sobre o Brasil e nosso idioma, todo vocabulário relacionado a transporte rodoviário é importante. Se nos EUA andar de avião é barato e comum, e se na Europa a imensa malha ferroviária liga praticamente todas as cidades importantes de modo prático e conveniente, nossa realidade é bem diferente: nos movemos de um canto ao outro do país principalmente pela via terrestre nas incontáveis estradas federais, estaduais, municipais e vicinais.

Ônibus, rodoviárias, restaurantes e lanchonetes de beira de estrada, postos de gasolina, tudo isso faz parte de uma identidade brasileira muito mais forte e legítima que qualquer slogan burro como o tal “Vai Brasa” que tentaram impor para a Seleção Brasileira. Mas voltando à minha pesquisa, o algoritmo acabou me direcionando para o canal de um jornalista paranaense chamado Sandro Kurovski e seu vídeo sobre a viagem de ônibus mais longa do Brasil, que sai aqui de Porto Alegre até Santarém, no Pará.

Leia Mais Segurar a mão

Comecei a assistir ao vídeo para preparar uma aula para os meus alunos estrangeiros e acabei aproveitando muito além disso. O tom calmo, a fala mansa e a simplicidade do Sandro, (sem aquela típica afetação arrogante, elitizante e sabichona da maioria dos influencers de viagens), mais as paisagens incríveis de um Brasil que é lindo demais me fizeram muito bem. Como é bom se desligar um pouco da parte ruim do nosso país dos noticiários e reconhecer as belezas que realmente existem aqui e das quais pouco falamos. O interior do Brasil é simplesmente um encanto, um antídoto ao nosso pessimismo.

Leia Mais Aura

Na verdade, faz algum tempo que sinto nas pessoas esse desejo por um ritmo de vida um pouco mais lento, sem pressa, sem excesso de informação, sem o imediatismo que a vida online nos impõe diariamente. Essa ressaca digital nos leva a querer recuperar o silêncio, o próprio tempo, a presença real num dado momento. Quem viaja de ônibus vai na contramão dos gatilhos da ansiedade porque realmente entendeu que percorrer o trajeto é tão bom ou até melhor que chegar ao destino. E é isso que Kurovski transmite em seus vídeos: precisamos curtir um pouco mais a própria estrada, ela revela muitas verdades escondidas.