Candice Soldatelli

Candice Soldatelli

Jornalista e educadora, é empreendedora nas áreas de soluções linguísticas, tradução e comunicação. Em suas colunas, fala principalmente de temas atuais relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal e profissional, sempre promovendo reflexões sobre a contemporaneidade. Já traduziu mais de 30 obras entre biografias, crônicas e ensaios sobre liderança, filosofia, música, esportes e viagens.

Jornada 5x2
Opinião

A fatia do Estado

Para que o trabalhador tenha a real noção do quanto do seu suor vai para o Estado, seria excelente que ele próprio pagasse tais tributos e soubesse quem é mesmo que está levando a grana sem dar o retorno devido ao povo brasileiro

Candice Soldatelli

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS