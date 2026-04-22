A fatia do Estado

Acredito que todo debate sobre o mercado de trabalho e suas transformações seja benéfico à sociedade desde que não se perca a conexão com a realidade. Infelizmente, a discussão sobre a jornada 5x2 deixou de ser analisada sob critérios técnicos para virar mais uma sinalização de virtude vazia e meramente populista ao convenientemente ignorar os fatos.

A verdade é que na indústria a imensa maioria dos funcionários já trabalha de segunda a sexta e garante o sábado e o domingo para si. A questão é que o final de semana, que deveria ser de descanso para essas pessoas, infelizmente se tornou um tempo usado para um bico, para um trabalho informal qualquer, a fim de complementar a renda da família. Há quem faça bolo para vender, quem trabalhe de entregador, motorista de aplicativo, garçom, faxineiro, vigilante, ou qualquer outro emprego secundário. Num país em crise como o nosso, com tantos endividados e tanta gente esmagada por impostos abusivos e inflação pressionando o orçamento doméstico, alguém realmente acha que uma única fonte de renda vai bastar?

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Numa futura escala obrigatória 5x2, não tenham dúvidas de que muitas famílias usarão esses dois dias para trabalhar também. E aí? De quem é a culpa? Antes que alguém venha ingenuamente com o discursinho adolescente de que “basta o patrão pagar um salário maior”, sugiro que estude um pouquinho sobre as leis trabalhistas aqui no Brasil: o custo de um funcionário hoje já é altíssimo justamente porque boa parte do valor não vai para o trabalhador, mas para um Estado quebrado e irresponsável na administração do dinheiro público.

Por exemplo, um trabalhador que recebe hoje dois salários mínimos (cerca de R$ 2.824 brutos) custa para a empresa algo próximo de R$ 4.400 por mês quando se somam INSS patronal, FGTS, 13º, férias e demais encargos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Desse total, o empregado leva para casa em torno de R$ 2.600 líquidos, já com desconto de INSS. A diferença (perto de R$ 1.700) se distribui entre contribuições obrigatórias e provisões legais recolhidas via Receita Federal e fundos vinculados ao próprio trabalhador. Isso é uma amostra de que o custo total de contratação formal no Brasil é significativamente maior do que o valor que de fato chega ao bolso do empregado.