Candice Soldatelli

Candice Soldatelli

Jornalista e educadora, é empreendedora nas áreas de soluções linguísticas, tradução e comunicação. Em suas colunas, fala principalmente de temas atuais relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal e profissional, sempre promovendo reflexões sobre a contemporaneidade. Já traduziu mais de 30 obras entre biografias, crônicas e ensaios sobre liderança, filosofia, música, esportes e viagens.

Esquina movimentada
Opinião

Segurar a mão

Penso nos perigos e nos piores cenários que podem acontecer justamente para me antecipar e proteger quem depende do meu cuidado, da minha atenção e da minha responsabilidade

Candice Soldatelli

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS