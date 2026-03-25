Candice Soldatelli

Candice Soldatelli

Jornalista e educadora, é empreendedora nas áreas de soluções linguísticas, tradução e comunicação. Em suas colunas, fala principalmente de temas atuais relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal e profissional, sempre promovendo reflexões sobre a contemporaneidade. Já traduziu mais de 30 obras entre biografias, crônicas e ensaios sobre liderança, filosofia, música, esportes e viagens.

Dilemas educacionais
Opinião

Eu avisei [parte 2]

Temos uma juventude em plena idade produtiva incapaz de compreender a realidade, de solucionar problemas, de criar e de produzir de acordo com o que se espera na idade adulta

Candice Soldatelli

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS