Candice Soldatelli

Candice Soldatelli

Jornalista e educadora, é empreendedora nas áreas de soluções linguísticas, tradução e comunicação. Em suas colunas, fala principalmente de temas atuais relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal e profissional, sempre promovendo reflexões sobre a contemporaneidade. Já traduziu mais de 30 obras entre biografias, crônicas e ensaios sobre liderança, filosofia, música, esportes e viagens.

Geopolítica
Opinião

Aura

Talvez hoje existam centenas de células terroristas em Paris, Londres e Berlim sem nada mais a perder e que lá estão porque contaram com a empatia burra do Ocidente

Candice Soldatelli

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS