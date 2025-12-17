Candice Soldatelli

Jornalista e educadora, é empreendedora nas áreas de soluções linguísticas, tradução e comunicação. Em suas colunas, fala principalmente de temas atuais relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal e profissional, sempre promovendo reflexões sobre a contemporaneidade. Já traduziu mais de 30 obras entre biografias, crônicas e ensaios sobre liderança, filosofia, música, esportes e viagens.

Significado e sentimento

Como mãe de uma adolescente que hoje encerra oficialmente o ciclo escolar e daqui uns dias faz 18 anos, me emociono ao recordar tantos momentos sem data específica, mas que guardarei para sempre dentro do meu coração

