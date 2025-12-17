Hoje é a formatura de Ensino Médio da minha filha. Perdoem o clichê, mas parece mesmo que o tempo passou voando. Contudo, não sinto aquele lamento das coisas fugidias e me apego ao conceito de tempo que os gregos chamavam de Kairós. Enquanto seu irmão mais famoso Chrónos representa o tempo cronológico, linear e mensurável do relógio e do calendário, Kairós tem relação com o que não se mede nem em minutos nem em dias, mas em significado e sentimento, e esses dois são tão eternos quanto o próprio tempo.

Nesse sentido, eu, como mãe de uma adolescente que hoje encerra oficialmente o ciclo escolar e daqui uns dias faz 18 anos, me emociono ao recordar tantos momentos sem data específica, mas que guardarei para sempre dentro do meu coração.

Não faço ideia de que dia foi, mas a primeira palavra proferida pela minha filha quando tinha um aninho foi “água”. Até hoje sinto uma pontinha de culpa porque acho que deixei a guria passar sede em algum momento, afinal, que criança em vez de “mãe” diz “água” em sua primeira expressão verbal? Enfim, sempre lembro esse momento, assim como lembro quando ela se deu o próprio apelido: “Mi”. Perguntei a ela como ela se chamava, e ela só disse “Mi”, e é “Mi” até hoje aqui na nossa família. Aprendeu a ler muito rápido, mesmo chamando as letrinhas por nomes diferentes: por exemplo “y” virou “íspion”, fora outras palavrinhas como “estôgomo”, “pupufa”.

E então teve a era das pôneis, consigo lembrar o nome de quase todas: Twilight, Pinky Pie, Fluttershy. Depois a era das princesas Disney, sendo que a favorita dela (até hoje) é a Tiana de A Princesa e o Sapo. E veio a jornada dos Pokémon e as incursões juntas, eu e ela, pelas ruas de São Marcos e Areias Brancas, caçando Pikachu, Eeve, Bulbassauro. E os gibis da Turma da Mônica e do Tio Patinhas, e os livrinhos, dezenas deles: dos contos de fadas até chegar à Agatha Christie, pareceu ao mesmo tempo um piscar de olhos e um oceano de distância. E no meio disso incontáveis festinhas, viagens, brincadeiras na pracinha, tardes no pátio do Nôno, idas ao cinema, trajetos da escola para casa cantando música no carro até que ela começou a ir sozinha de ônibus para o colégio... Não cabe aqui todo o sentimento e o significado de uma existência juntas.

