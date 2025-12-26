Natal nas trincheiras

Na data em que celebramos o nascimento do Menino Jesus e da esperança renovada, sempre me lembro de momentos em que o espírito natalino foi maior que qualquer outra coisa. Uma das minhas histórias favoritas é conhecida como A Trégua de Natal: em 1914, soldados britânicos e soldados alemães, inimigos de morte na época, se encontravam entrincheirados em meio a mais uma batalha durante a Primeira Guerra Mundial.

Contudo, em 24 de dezembro, na véspera de Natal, houve uma trégua momentânea, talvez para honrar o último elo de humanidade que os unia: o nascimento de Jesus Cristo e de tudo de bom que ele simboliza.

Há diversos relatos sobre esse fato histórico. Contam que esse armistício informal envolveu até mesmo troca de presentes (alimentos, tabaco), cânticos natalinos e partidas de futebol. O Natal foi capaz de parar uma guerra. Um século depois, infelizmente, parece que a humanidade piorou muito, porque ainda enfrentamos guerras e os desentendimentos profundos cavaram trincheiras em todos os lugares, pessoas comuns adotam um espírito de conflito pelas mais diversas razões, sobretudo ideológicas. A Ceia de Natal, em vez de ser um momento de união e de celebrar a comunhão à mesa, vira palco para debates cada vez mais vazios e inúteis.

As pessoas parecem ignorar – ou preferem ignorar – que lá no andar de cima dos poderes políticos e econômicos ninguém realmente está preocupado com a gente, com o nosso lar, com o nosso bem-estar. Eles todos estão preocupados apenas em manter o poder ou retomar o poder – ou, pior ainda, em salvar seu couro pútrido e corrompido das consequências de seus crimes.

Desejo que neste Natal, ao menos por uma noite, façamos todos como os soldados da Primeira Guerra Mundial. O momento é de sair das trincheiras para apertarmos as mãos, honrar Cristo. Até mesmo o mais ateu dos ateus há de concordar que Jesus foi um dos filósofos que melhor pregou sobre paz e amor, e temos que honrar isso.

Reparem bem em quem sai de sua trincheira para baixar armas, e quem, infelizmente, se recusa a deixar a beligerância de lado. Geralmente o primeiro a provocar brigas e discussões, sem dúvida alguma, é a pessoa que mais está sofrendo internamente, e por isso foi facilmente cooptada pela cegueira ideológica. O conflito, para este indivíduo, a necessidade de ter razão a todo custo, nada mais é que um jeito de fugir de sua própria miséria. Diante disso, precisamos lembrar mais do que nunca do exemplo de Cristo e demonstrar compreensão, compaixão e solidariedade. A paz nos nossos lares e no mundo depende disso.

