Jornalista e educadora, é empreendedora nas áreas de soluções linguísticas, tradução e comunicação. Em suas colunas, fala principalmente de temas atuais relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal e profissional, sempre promovendo reflexões sobre a contemporaneidade. Já traduziu mais de 30 obras entre biografias, crônicas e ensaios sobre liderança, filosofia, música, esportes e viagens.

Desafie-se
Opinião

Cinco dias inegociáveis

 Com dicas simples, o autor explica como incluir mais organização e vida no seu calendário mensal para evitar esse sentimento terrível de não estar aproveitando bem esse tesouro precioso chamado tempo

