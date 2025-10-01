Cinco dias inegociáveis

O mês de setembro aqui passou a jato. Segundo vários estudos feitos nos últimos anos nos campos da psicologia e da saúde mental, a tecnologia só piorou a sensação de que o tempo está escorrendo pelas nossas mãos, gerando ansiedade e até mesmo angústia. Para ilustrar, basta pensar na aparente comodidade que foi trocar uma ida à agência bancária física por alguns toques na tela de um aplicativo. Poupamos tempo? Sem dúvida. Mas o que colocamos no lugar da caminhada até a agência, da conversa com estranhos na fila do caixa, do cafezinho de cortesia do banco que tomávamos batendo um papo com algum conhecido que encontrávamos por lá?
No portal Selfcare Withwall, encontrei um texto em inglês intitulado “5 dias inegociáveis que você deveria marcar na agenda todo mês”. Com dicas simples, o autor (infelizmente não citado) explica como incluir mais organização e mais vida no seu calendário mensal para evitar esse sentimento terrível de não estar aproveitando bem esse tesouro precioso chamado tempo.
O primeiro dia inegociável talvez seja um pouco chato: o dia de colocar todas as coisas em dia, ou seja, pagar boletos, revisar a caixa de entrada do email, limpar a bagunça, ou seja, dar conta do que fomos deixando para trás, mas que precisa ser feito uma hora ou outra. É como uma manutenção preventiva para evitar que tudo saia do controle. O segundo dia é para se desconectar, deixar o celular de lado, desativar notificações, esquecer as redes sociais por 24 horas. O conselho é evitar ao máximo a tecnologia e sair para uma longa caminhada, ler um livro (físico), praticar um esporte, pegar um sol. A saúde mental agradece.
O autor do texto então pergunta: “Quando foi a última vez que você se aventurou pela sua própria cidade sem ser nos mesmos lugares de sempre?”. E deste questionamento vem a ideia do terceiro dia inegociável: o dia de ser um turista na sua própria cidade, de visitar um bairro aleatório onde nunca esteve, de ir a um restaurante diferente, de tirar fotos de sua própria rua com um olhar de visitante. Isso eu já faço com frequência e garanto: faz a gente gostar muito mais de onde vivemos.
O quarto dia inegociável é dedicado à reconexão com as pessoas que realmente são importantes para você, ligar para um velho amigo com quem não conversa há tempos, visitar a família, ouvir um mentor, dar uma atenção especial a uma pessoa querida que talvez precise de ajuda. Infelizmente, a maioria anda ocupada demais com suas próprias coisas e acaba esquecendo de reforçar laços importantes.
Para mim, o quinto dia inegociável provavelmente seja o mais divertido e, ao mesmo tempo, o mais desafiador, requer certa criatividade. Mas, sobre este dia, escrevo na próxima coluna.