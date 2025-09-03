Orgulho do Brasil

Uma das medidas para sentirmos orgulho do nosso país é estar lá fora e ter acesso ao olhar dos estrangeiros sobre o Brasil. Como pessoas de outras culturas e de outras histórias enxergam a gente? Tive uma experiência positiva com relação a isso em 2013, quando trabalhei na maior e mais importante feira do mercado editorial do mundo: a Frankfurt Buchmesse. Naquele ano, o Brasil era o país homenageado, e lembro como fiquei impressionada com a beleza do pavilhão brasileiro, o bom gosto do design e das obras de arte e de artesanato, e sem dúvida com os escritores e as editoras que nos representavam.

Cerca de 60 mil pessoas passaram pelo Pavilhão do Brasil, e o portal alemão Deutsche Welle publicou que aquele evento tinha “mudado a imagem do Brasil no exterior”. Escutei a mesma coisa de vários colegas das Américas, Europa, Ásia, Oriente Médio: elogiaram a forma como nós, brasileiros, nos posicionamos com criatividade, talento e potencial. Infelizmente, a impressão que tenho agora é que aquele momento singular foi praticamente o canto de cisne de uma era em que parecia que o Brasil tinha engrenado, só que não. Os números sobre a nossa real situação econômica em 2013 (marcada pela emblemática capa da revista The Economist, com o Cristo Redentor retratado como um foguete em queda) já mostravam o declínio.

É inegável que de 2003 a 2008 o nosso país viveu um ciclo de esperança no futuro, quando tudo parecia promissor: os indicadores mostravam equilíbrio nas contas públicas, disciplina fiscal, o que levou a um superávit primário de 4.1% do PIB, um dos pilares para o Brasil finalmente conquistar o tão almejado investment grade. Depois de anos sendo identificado por agências internacionais de avaliação de risco com “grau especulativo”, finalmente em 2008 alcançamos pela primeira vez o “grau de investimento”, algo que foi inimaginável por muitos anos. Pois bem, o que será que nos impede, hoje, de sermos o que já fomos? O que mudou?

Nesta semana, tive a oportunidade de ouvir Joarez José Piccinini (presidente do Conselho do Banco Randon e Diretor de Relações Institucionais da Randoncorp) sobre o cenário econômico e geopolítico. Entre insights e tabelas comparativas (com dados como os citados acima), e informações que revelaram a realidade do Brasil hoje, Piccinini ofereceu também o olhar dele, como brasileiro, sobre Singapura, China, Índia, Coréia do Sul e EUA. E, durante sua fala, não pude deixar de pensar: “Como será que estão vendo o Brasil lá fora neste momento?” Será que a visão positiva e o clima de otimismo que senti naquele evento internacional da Frankfurt Buchmesse vai existir de novo?