Candice Soldatelli

Candice Soldatelli

Jornalista e educadora, é empreendedora nas áreas de soluções linguísticas, tradução e comunicação. Em suas colunas, fala principalmente de temas atuais relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal e profissional, sempre promovendo reflexões sobre a contemporaneidade. Já traduziu mais de 30 obras entre biografias, crônicas e ensaios sobre liderança, filosofia, música, esportes e viagens.

Virtudes de um povo
Opinião

O precursor da liberdade

Nossos antepassados gaúchos e todos os descendentes que continuaram povoando esse chão carregam este hino como uma lembrança de que, quando faltar liberdade, tudo faltará

Candice Soldatelli

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS