Dei um treinamento a um rapaz que iria fazer uma entrevista de emprego em inglês, e uma das perguntas era “Para você, o que o dinheiro significa?”. Meu aluno não titubeou na resposta: “Para mim, dinheiro significa acima de tudo ter liberdade”. Concordo com ele: se capitalizar é ser livre para fazermos nossas próprias escolhas. Desde o local onde vivemos, o tipo de conforto que queremos nos proporcionar, a segurança de contar com bons serviços (de saúde, principalmente), ter acesso a experiências e tempo livre: tudo isso passa primeiro por termos condições de ditar os rumos da nossa própria vida.

A liberdade é um princípio fundamental, talvez o que garante todos os outros direitos. Não é por nada que nosso Hino Rio-Grandense diga “Foi o 20 de setembro/ O precursor da liberdade”. Nossos antepassados gaúchos e todos os descendentes que continuaram povoando esse chão carregam este hino como uma lembrança de que, quando faltar liberdade, tudo faltará. Sempre que esse hino toca nos estádios gaúchos antes de uma partida de futebol, o pessoal de fora se impressiona com o fato de que todos nós sabemos acompanhar a letra, cantando com orgulho e amor. Alguns infelizmente debocham, dizendo que não entendem por que nos orgulhamos de uma guerra perdida. O deboche é sempre fruto da incompreensão.

A Revolução Farroupilha é um marco identitário indelével do nosso povo, da nossa visão de mundo, dos nossos anseios. O hino até hoje exalta os ideais de coragem e justiça que moldaram a identidade gaúcha. Os Farrapos, liderados por Bento Gonçalves, por 10 anos lutaram contra o Império porque se sentiam injustiçados economicamente (por causa principalmente dos altos impostos para o charque, nosso principal produto), sem voz política (pela falta de autonomia e de influência junto ao governo central) e também porque tinham um forte desejo de liberdade para manter e cultivar uma identidade própria.

Observei nos últimos anos uma tentativa de apagamento dos termos “Revolução Farroupilha” e “Guerra dos Farrapos” ao mencionarem o feriado de 20 de setembro em certas agências de notícias. Começaram a chamar a data por um genérico “Dia do Gaúcho”. Não pode ser só coincidência: a meu ver, no contexto atual, manter vivas as razões pelas quais um povo se rebelou contra os poderosos pode ser um perigo para quem nos oprime com excesso de impostos, silenciamento de vozes, contestação de nossa identidade e sufocamento da nossa liberdade de vivermos conforme nossa cultura e nossas crenças.