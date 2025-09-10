Brasília e Iryna

“A tolerância se torna um crime quando aplicada ao mal.” Thomas Mann

Duas mulheres com aparentemente nada em comum: uma manicure idosa de 65 anos, moradora de Porto Alegre, e uma refugiada ucraniana de 23 anos que vivia em Charlotte, nos Estados Unidos. Contudo, o que une ambas foi o modo cruel como foram assassinadas recentemente por indivíduos que jamais deveriam estar nas ruas usufruindo do convívio social. Os assassinos deveriam estar trancafiados numa cela sob a tutela do Estado, apartados da sociedade, mas por motivos alheios à minha compreensão estavam nas ruas.

Leia Mais Orgulho do Brasil

Brasília Costa conheceu Ricardo Jardim num abrigo para refugiados da enchente em Porto Alegre. Não sabia que o senhor bem-apessoado havia matado a própria mãe e concretado o corpo na parede do apartamento em 2015, apenas 10 anos atrás. Ele acabou matando Brasília, com quem mantinha um relacionamento, e esquartejou a vítima. Num ato de perversidade extrema, jogou os pedaços em vários locais de Porto Alegre. Só foi descoberto porque, em sua mente doentia, decidiu guardar o tronco dentro de uma mala que ele próprio deixou no guarda-volumes da rodoviária, num tipo de arremate sinistro para seu crime brutal.

Aqui no Brasil, a tal “progressão de pena” por si só já causou muitas vítimas. Estamos exaustos de nos indignar e de cobrar mais rigor por parte das autoridades. E as justificativas (ou desculpas) são sempre as mesmas: as leis que apenas estão sendo cumpridas, a falta de vagas nos presídios e as condições subumanas de encarceramento. Este último argumento particularmente me revolta demais: quer coisa mais subumana do que ser um cidadão cumpridor do seu dever, honesto e trabalhador, e morrer nas mãos de alguém que deveria estar longe do convívio social? Quer coisa mais subumana do que ter seu corpo vilipendiado e desmembrado aos pedaços? Isso é subumano: é vil, é perverso e é extremamente injusto.

Leia Mais Deslumbrar-se

E para quem acha que o problema da reincidência de criminosos só acontece aqui, trago a trágica história da jovem refugiada ucraniana nos EUA. Iryna Zarutska trabalhava num café: certa noite, após seu turno encerrar, pegou o trem para voltar para casa como sempre fazia. No assento de trás estava Decarlos Brown Jr., um homem de 34 anos com um longo histórico criminal, cerca de 14 passagens pela polícia, incluindo agressão e assalto à mão-armada. O vídeo da câmera de vigilância é aterrorizante: sem motivo algum, ele ataca a garota a facadas e sai do trem como se nada fosse, o sangue dela escorrendo do punhal.