A civilidade dos ipês

O raiar da primavera já se revelava alguns dias atrás quando os ipês, cada um a seu modo e a seu tempo, resolveram florescer. É um espetáculo presenciarmos ipês amarelos e roxos, alguns brancos mais raros, deixando nossas cidades tão coloridas e belas. Eu, amante da natureza que sempre fui e sou, não consigo deixar de registrar esse momento e postar as fotos nas minhas próprias revistas virtuais que se tornaram minhas redes sociais.

Ter uma conta no Instagram ou no Facebook para mim é o mesmo que ser dona da minha própria editora Abril, prestigiadíssima nos anos 1990 por publicações como as revistas Bizz, Casa Cláudia, 4Rodas, Viagem, etc. E, nessas minhas revistas (onde “trabalho” como fotógrafa, redatora, curadora de conteúdo e crítica de música, arte, cinema e literatura), a natureza é tema constante. No final de semana passado, postei uma foto dos ipês perfilados de uma rua aqui da minha cidade, as flores caídas na calçada depois da chuva formando um mosaico de cores complementares. Uma conhecida dos Estados Unidos comentou: “Stunning”, ou seja, “Esplêndido”. Tem sido assim toda a vez que posto alguma coisa relacionada à nossa região: seja um ipê florido ou uma araucária, um encontro de carros antigos, um prato típico ou uma paisagem, sempre há algum estrangeiro ou amigo de outro país ou de outra região do Brasil que se derrama em elogios e quer saber um pouco mais sobre nossa vida aqui.

Pena que nem todo mundo usa as redes sociais para promover encontros civilizados entre pessoas de culturas e vivências diferentes, mas que se aproximam por algum ponto em comum, como a beleza magnífica da natureza. Há quem veja o ambiente digital apenas como mais um lugar para forçar conflitos desnecessários e injustificáveis.

Esses dias uma brasileira, num comentário no Facebook, achou por bem chamar de “fascistinha” uma das cidades mais lindas, mais floridas, mais civilizadas e hospitaleiras que conheço. Destilar calúnia e ódio gratuito por um povo, infelizmente, parece ter virado rotina. Essa gente usa generalizações grosseiras e mentirosas para falar mal da região sul do Brasil por motivos não muito claros, mas que parecem uma força-tarefa focada em desmerecer o que é bom e que deu certo para fazer o ruim parecer menos horrível.