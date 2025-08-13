Um dos vídeos mais tristes que vi nos últimos tempos foi gravado por duas câmeras de segurança no bairro Vila Luzita, em Santo André, São Paulo: uma menininha de três anos, sozinha, vestindo apenas uma fralda, caminha a esmo pela calçada à procura da mãe dela. Era 1h30 da manhã, e funcionários da companhia de energia faziam reparos na rede quando encontraram a guriazinha gelada, desorientada, os pezinhos descalços na pedra fria. Improvisaram uma roupinha para ela e começaram a procurar os responsáveis.

Então, se depararam com a verdade cruel e dolorosa de muitas crianças aqui no Brasil: simplesmente não havia responsáveis. A mãe da guriazinha, uma jovem de 19 anos, deixou a filha dormindo abandonada em casa para ir a um baile funk. O pai, provavelmente, já havia abandonado ambas bem antes. E os avós? E os tios? Cadê a rede de proteção da menininha? Inexistente.

A genitora foi presa e logo depois solta em liberdade provisória. E, para meu desalento, muitas feministas tomaram as redes sociais em defesa da moça, dizendo que ela tinha o direito de se divertir, perguntando (corretamente) sobre o pai da criança, lamentando que a mãe não tinha rede de proteção. E a criança? Quem tem que ser protegida em primeiríssimo lugar é o ser mais vulnerável nessa história toda, depois outros. Será mesmo que um maior de idade não tem a menor noção de certo e errado a ponto de achar ok abandonar a filha incapaz para sair e se divertir? Nem por um segundo cogitou que isso é moral, ética e criminalmente condenável? Tão ruim quanto a adultização da infância é a infantilização dos adultos que se eximem de suas responsabilidades.

O Conselho Tutelar foi acionado e constatou outras denúncias de abandono contra a mesma mulher. A filhinha foi levada para acolhimento institucional, ou seja, para um abrigo temporário onde receberá cuidados. Os pais terão restrições e obrigações definidas pela Justiça para evitar novas situações de risco. Uma das restrições é meio óbvia: não sair de casa se a criança não tiver outra pessoa para cuidar dela. A mãe e o pai deverão ainda participar de programas e serviços comunitários ou oficiais voltados à proteção, apoio e fortalecimento da família. Isso pode incluir acompanhamento por assistentes sociais, orientação sobre cuidados com a criança e apoio para melhorar a convivência familiar. O objetivo principal é oferecer suporte emocional, auxiliar na compreensão de seus deveres parentais e prevenir novos casos de abandono.