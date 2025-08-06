O “oceano azul” da mobilidade global

O mundo corporativo sempre tem algum livro que vira modinha. Lembro bem a época de Quem Mexeu no Meu Queijo? e de O Monge e o Executivo: de repente, todos estudantes de administração, estagiários e gestores estavam lendo as mesmas obras. Obviamente, cada livro tem seus méritos, mas com o devido senso crítico bem sabemos que muitos não passam de uma roupagem nova para saberes muito antigos regados com altas doses do óbvio que precisa ser dito.

Um desses livros que fez muito sucesso foi A Estratégia do Oceano Azul, lançado em 2005 por W. Chan Kim e Renée Mauborgne. A obra propõe que empresas deixem de competir em mercados saturados (que chamam de “oceanos vermelhos”) e busquem espaços de mercado inexplorados (os tais “oceanos azuis”), onde a concorrência é irrelevante. A teoria prega que, em vez de disputar participação em setores existentes, se trace uma estratégia para reconstruir as fronteiras do mercado, atingir novos públicos e alinhar inovação, utilidade e preço.

Tirando a metáfora meio breguinha do “oceano azul”, a teoria faz todo o sentido para explicar uma verdadeira revolução em termos de carreira e negócios: o apagamento total das fronteiras. Quem está jogando o jogo dos adultos longe das picuinhas adolescentes da política nacional, encara tarifaços, insegurança jurídica, falta de mão-de-obra qualificada, investimentos, moradia, educação e outras questões importantes de um jeito totalmente diferente. É como se pairassem bem acima da miséria mundana. Tudo isso porque fazem parte de um grupo de talentos estratégicos num mercado com mobilidade global.

Mobilidade global é a capacidade de trabalhar ou de se estabelecer em qualquer país ou região aproveitando oportunidades profissionais internacionais. Para quem busca qualidade de vida, ela amplia horizontes, permitindo acesso a cidades com melhores condições de trabalho, saúde, segurança e equilíbrio entre vida pessoal e carreira. Além disso, favorece o crescimento cultural, o aprendizado de novos idiomas e o desenvolvimento de competências globais. Em um mundo cada vez mais conectado, a mobilidade global se torna uma estratégia valiosa para alcançar realização profissional e bem-estar num tipo de “oceano azul” da empregabilidade.

