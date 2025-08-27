Eu, uma “umarell”

Fomos afortunados pela natureza: um casal de joão-de-barro escolheu o topo do cinamomo do pátio dos meus pais para construir seu ninho. Na verdade, a edificação que agora se encontra no primeiro piso poderia ser chamada de mansão no mundo dos pássaros. Tem sido uma alegria imensa e um importante momento de contemplação meus minutos diários para acompanhar o progresso da obra que é o símbolo máximo do valor da engenhosidade e do trabalho.

E como trabalham aqueles dois passarinhos! São vários voos por dia dos canteiros e do gramado, onde buscam terra e gramíneas para compor a argamassa, até o topo da árvore. Depois, com seus biquinhos e patinhas ágeis, mais trabalho minucioso e muito talento para assentar o barro e dar forma à casa que vai receber seus ovinhos e filhotes. Se eu pudesse, passava o dia lá na janela, escondida atrás da cortina, só admirando aquela dupla.

A vida adulta e suas responsabilidades me toma muito tempo, mas há anos fiz uma promessa para mim mesma de tirar alguns minutos por dia para pura contemplação: ficar olhando o movimento da rua pela janela, conferir o crescimento das plantas e flores da minha sacada, observar as cachorrinhas brincando entre si, admirar o pôr do sol, enfim, fazer uma pausa e contemplar. E só.

Cheguei à conclusão de que, de certa forma, eu sou uma umarell. Para quem nunca ouviu falar, essa palavra, originada do dialeto emiliano da Bolonha, é um termo que se popularizou para denominar senhores italianos aposentados que passam boa parte do dia diante de uma construção, reforma, conserto de calçamento, escavação, parados com as mãos atrás das costas. Esses idosos ficam lá observando os operários, alguns chegam a dar sugestões não-solicitadas de como as coisas devem ser feitas. O termo surgiu com um tanto de deboche e ironia, mas hoje é uma forma carinhosa de chamar indivíduos que se permitem contemplar o trabalho e a engenhosidade de quem constrói.

Com a popularização dos umarells, muitas construtoras estão instalando uma espécie de janelinha de observação no meio dos tapumes. Assim, os senhores idosos — e também essa jovem senhora aqui, que sempre se encanta com construções em geral — podem conferir o que acontece em tempo real lá no canteiro de obras.

Construir é uma das atividades que mais dignifica o homem: exige intelecto para planejar, esforço para edificar, habilidade para solucionar problemas, prospecção de recursos, montagem de equipes, uso de máquinas, organização.