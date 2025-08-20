Deslumbrar-se

Há muita coisa que desperta vergonha alheia na internet. Sinceramente não aguento mais um tipo de “conteúdo” que virou moda: “família aparentemente feliz e realizada” fazendo dancinha de TikTok para mostrar a estranhos como são uma “família aparentemente feliz e realizada”.

Vamos analisar um caso recente: um casal jovem, com um bebê de colo, circula deslumbrado pelos corredores de uma famosa rede de supermercados nos Estados Unidos. Fazem caras e bocas para mostrar os produtos e os preços, exageram na empolgação ao cheirar uma barra de chocolate Hershey, dão pulinhos enquanto empurram o carrinho cheio e fingem assombro ao exibir o preço de quatro dólares num balaio de roupinha de criança. Tudo isso para provar que venceram na vida porque estão agora em território norte-americano, dizendo coisas do tipo “Nenhum supermercado no Brasil chega aos pés da (sic) W*, tô me sentindo criança aqui”. O vídeo é o suprassumo de uma classe média que se deslumbra com os Estados Unidos pelos motivos errados.

Particularmente, admiro muito os EUA. Não há no mundo uma nação que tenha investido tanto nos últimos três séculos em ciência e tecnologia. Para se ter uma ideia, do século 19 até hoje, lá foram emitidas cerca de 12 milhões de patentes. Se no século 20 foram 4 milhões de invenções e produtos patenteados, de 2001 até 2025 o total alcançou cerca de 7 milhões, mostrando forte aceleração da inovação. Do computador pessoal ao celular, do Canal do Panamá à exploração espacial, dos princípios da Declaração da Independência e dos ideais inegociáveis de liberdade de expressão e democracia, o American Way of Life e a importância dos Estados Unidos vão muito além da breguice do consumismo exagerado simbolizado pelo tal hipermercado do vídeo do casal de deslumbrados.

E o que falar das artes e da cultura? Muitos dos maiores escritores, pintores, roteiristas, cineastas, compositores e músicos dos últimos 100 anos são americanos. Os museus mais completos e mais bem cuidados do mundo estão lá e são mantidos tanto com recursos públicos quanto por fundações privadas. Dá para saber muito sobre uma pessoa observando com o que ela se deslumbra. Um cara que faz dancinha num corredor de supermercado jamais vai entender a dimensão real da terra onde surgiram o jazz e o blues, um escritor como Mark Twain, um arquiteto como Frank Lloyd Wright, um músico e compositor como Louis Armstrong.