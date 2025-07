Noite dessas, eu e minha filha voltávamos a pé de um restaurante aqui perto de casa. Fazia frio, as ruas estavam praticamente desertas e havia uma bruma pairando no ar tornando a luz dos postes meio difusa, as casas e edifícios apenas silhuetas escuras também meio etéreas na paisagem típica do nosso inverno. Foi então que minha filha me contou que existe hoje um movimento chamado “turismo de neblina”, ou seja, grupos de jovens que organizam viagens para viver a experiência de caminhar por ruas tomadas pela cerração baixa.

Eu, nascida e criada numa região em que esse tipo de clima é absolutamente comum, achei curiosa a existência de uma demanda tão específica. Muitos jovens adultos já não viajam mais em busca necessariamente de um ponto turístico, mas de uma experiência que se conecte a cenários que só conhecem de ter visto nos filmes ou de ter lido nos livros. Tá caro ir para Londres caminhar em meio à bruma vestindo casacos pesados e cachecol como o personagem de um romance? Partiu Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também lugares como Campos do Jordão em São Paulo e Teresópolis no Rio de Janeiro para sentir na pele e no ar o que a atmosfera invernal desperta na alma das pessoas. A estética do frio sempre foi bela e sedutora.

É um grande privilégio testemunhar as mudanças das estações. Acho lindo que as árvores percam as folhas, que o fogão a lenha fique aceso na cozinha de maio a outubro e depois adormeça por vários meses, que em setembro tudo adquira um tom de verde claro e renovado na primavera, que o verão retorne escaldante antes que de ceder a vez novamente para o outono. Jamais conseguiria viver num lugar em que sempre fosse a mesma estação: a transitoriedade do meu entorno é parte de quem eu sou aqui dentro.

Talvez um dia nossa região entenda que a atração turística por si só é o que a natureza nos deu de graça. Não precisamos de mais um restaurante temático cafona para 200 pessoas, não precisamos ficar à mercê de interesses comerciais que só pensam no lucro enquanto descaracterizam uma cidade, um vilarejo. O turismo aqui na Serra gaúcha não precisa de mais empreendimentos artificiais só para alimentar um turismo em massa que pode acabar destruindo o que já temos de bom. Receber um número excessivo de visitantes pode causar impactos negativos na qualidade de vida dos moradores locais, no meio ambiente, na infraestrutura urbana e até na experiência dos próprios turistas.

