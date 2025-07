Em 2014, fui a trabalho para Frankfurt. Encontrei no aeroporto um jovem casal venezuelano com muita bagagem: suas vidas inteiras dentro de malas e mochilas. Sou do tipo que adora puxar um assunto enquanto aguarda numa fila. Os venezuelanos estavam se mudando para a Espanha, onde iriam primeiramente procurar um emprego num restaurante e depois tentar uma vaga numa universidade.

Me contaram que a situação na Venezuela estava se deteriorando rapidamente e por isso iriam tentar uma vida melhor longe de seu país. O que se sabe sobre a Venezuela de 2014 pode ser resumido assim: Hugo Chavez havia morrido e Maduro tinha assumido o poder; a economia já dava sinais graves de colapso, com uma inflação descontrolada (mais de 60% ao ano); havia escassez generalizada de produtos básicos (alimentos, medicamentos); o dólar paralelo disparando, além do déficit fiscal elevado e emissão desenfreada de moeda pelo Banco Central; crescimento da pobreza e da desigualdade; aumento da criminalidade (Caracas era uma das cidades mais violentas do mundo); fuga de cérebros e início da migração em massa de venezuelanos; serviços públicos em deterioração: hospitais sem insumos, falta de energia e água em várias regiões; censura e perseguição a jornalistas e veículos de imprensa independentes; e um clima de polarização social extrema entre chavistas e opositores.

Há uma década, na Venezuela, quem era da classe média e ainda tinha condições econômicas de bancar uma passagem para a Europa ou para os Estados Unidos e toda a documentação necessária para imigrar fez isso. Agora, é impossível. Já nem classe média existe mais e, por mais incrível que pareça, o Brasil virou o sonho dourado e a única esperança de muitos venezuelanos. Conversem com eles: eles estão aqui, trabalhando em Caxias do Sul e arredores nas fábricas, nos supermercados, nas docerias, nos restaurantes. E nesta conversa, provavelmente, muitos vão dizer: fiquem atentos, é hora do plano B.

Desde que voltei das minhas férias nos Estados Unidos, percebo o semblante preocupado de familiares, colegas de trabalho, alunos, dos meus amigos. As coisas parecem ter escalado vários níveis nos quesitos crise econômica, perseguição a opositores, sufocamento das liberdades individuais, avanço da criminalidade, piora nos serviços públicos. E há ainda quem defenda esse governo em nome de um populismo anacrônico, de um assistencialismo ineficiente e de um nacionalismo artificial gestado como solução temporária para salvar a imagem de um presidente que parece perdido em todas as áreas.