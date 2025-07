Não há “nós” contra “eles”

De repente, um temporal caiu sobre Times Square na noite de segunda-feira e, como tantas outras centenas de pessoas, fui me abrigar sob uma marquise com a luz dos telões imensos iluminando rostos de traços tão distintos. Duvido que haja um lugar no mundo mais diverso no sentido mais preciso da palavra: todas as raças, etnias, nacionalidades, culturas, idades e classes sociais passam por ali.

Naquele momento da chuvarada, estava próxima de uma família latina com crianças pequenas, de um casal de jovens árabes, de um guri asiático, de um grupo de adolescentes intercambistas que falavam francês e italiano, tudo meio junto e misturado. Ninguém se ofendendo, ninguém procurando arrumar confusão sob a marquise, todos sorrindo uns para os outros naquela cumplicidade imediata de quem se pegou num perrengue atmosférico sendo que nada poderia ser feito a não ser esperar a chuva passar.

A vida real é assim: se nas redes sociais e nos altos círculos do poder a ordem é dividir para conquistar, no mundo aqui fora as pessoas são mais unidas pelas suas semelhanças do que por suas supostas diferenças. A imensa maioria é cordial, empática, solidária e busca conexão, respeito, entendimento.

O melhor de sair de sua cidade e de seu país é aprender coisas novas com outras pessoas que também anseiam ampliar os horizontes e se mostram abertos ao diálogo com um estrangeiro visitante. Essas trocas são riquíssimas tanto para quem recebe o turista quanto para quem chega de visita.

Em menos de 10 dias, aprendi uma receita nova de couve-flor com uma senhora idosa judia do Brooklyn, troquei uma ideia sobre moda com duas nigerianas e sobre vinícolas com um casal chileno numa sorveteria em Chicago, conversei longamente com um casal Amish numa estação de trem, falei sobre como sinto falta de vagalumes na Serra gaúcha com uma estudante do México (e ela me ensinou que vagalume em espanhol é luciérnaga ou gusano de luz), entrei num submarino da Segunda Guerra Mundial onde um gurizinho americano também aficionado por história como eu me indicou um app que simula a Enigma.

Além de visitar pontos turísticos, o melhor de viajar é entender o quanto as pessoas são fundamentalmente iguais, apesar das histórias de vida e culturas tão diferentes. Por isso, lamento profundamente que se fomente uma visão sectária para promover uma guerra de narrativas que não vai ajudar ninguém.