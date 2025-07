As lições de um parque

Segunda-feira à noite na Capital do Mundo, e uma praça recebe centenas de pessoas para jogar xadrez, bocha, Uno enquanto outras leem livros, revistas e jornais compartilhados com outros frequentadores e uma multidão assiste a um clássico do cinema num telão: Gênio Indomável. Tudo gratuito, tudo harmônico, tudo pacífico e extremamente seguro bem no coração de Manhattan.

Assim como no passado foi Alexandria, Roma, Constantinopla, Paris e Londres, o posto de capital mundial hoje — e já há quase 100 anos — pertence à Nova York. É aqui onde tudo acontece antes de acontecer no resto do mundo, por isso é o lugar perfeito para ver o que a humanidade anseia, e percebe-se que o desejo é pela velha convivência analógica em comunidade. Estou na Big Apple de férias, e o que mais me encantou é como o simples acaba sendo espetacular. E esta é a grande lição de um dos meus lugares favoritos de Nova York: o Bryant Park.

O Bryant Park é uma praça, um oásis de paz e tranquilidade a poucas quadras da insanidade que é a Times Square e seus imensos telões de luzes brilhantes. Fica junto à belíssima Biblioteca Pública de Nova York (uma das atrações gratuitas imperdíveis da área, assim como a Grand Central Station). Debaixo do parque, há uma das estações de metrô mais movimentadas do mundo — a Times Square 42nd Street. Mas nada disso atrapalha a concentração de um garotinho asiático que joga uma partida de xadrez com um senhor indiano, ou o jogo de bocha (sim, é bocha mesmo) de um grupo de franceses. Mais adiante, turistas e locais se sentam às mesinhas mantidas pela administração do local. Há vários quiosques fixos e outros temporários vendendo todo tipo de comida que se pode imaginar.

Tudo está impecável: os jardins, as calçadas, as mesinhas e cadeiras de armar verdes icônicas, o gramado. A equipe de limpeza garante que tudo fique organizado, mas os frequentadores também colaboram: ninguém deixa lixo espalhado e todo mundo separa o orgânico do reciclado voluntariamente nas várias lixeiras dispostas.

O que se pode perceber no Bryant Park é que as pessoas ainda gostam muito de uma praça, desde que ela seja um ponto de encontro seguro para todos. É um lugar em que ricaços e menos favorecidos se sentam lado a lado para ver um filme juntos, simplesmente porque alguém se dispôs a atender aos anseios de conexão por meio de coisas que nos aproximam em vez de criar divisões cada vez mais drásticas: um hobby, uma conversa boa, um jogo, arte.