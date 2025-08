Além das estações

Mais um ciclone na costa gaúcha: as imagens do mar inclemente invadindo calçadões e ruas do Litoral Norte com a ressaca, os estilhaços dos vidros arrancados das janelas dos prédios por causa da força do vento de mais de 100 km/h, as casas destelhadas, os milhares de clientes sem luz (de novo), o oceano rugindo como uma besta furiosa. Tudo isso aconteceu na última segunda-feira (28/07).

Houve tempo para se preparar: os serviços de meteorologia e nossos bravos e competentes cientistas tinham alertado sobre este ciclone quase uma semana antes. Digo bravos porque os meteorologistas conseguem prestar um serviço primoroso mesmo sem ter condições minimamente ideais para o exercício de seu ofício.

Acreditem: das cinco estações do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia, órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura) no litoral gaúcho, quatro estavam fora do ar ou funcionando mal e porcamente nos últimos dias — Torres, Tramandaí, Mostardas e Barra do Chuí. Só a estação meteorológica de Rio Grande — sede do maior porto do Estado — transmitia dados enquanto o ciclone se formava e lançava sua fúria sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ou seja, Brasil sendo Brasil, onde metade da população sequer sabe realmente o que está acontecendo ou sequer se importa em saber, e a outra metade que quer se informar sofre com serviços públicos deteriorados porque os recursos para mantê-los nunca chegam — ou são desviados, ou são mal empregados em coisas desimportantes nível “pão e circo”.

Já as estações meteorológicas são importantíssimas, servem principalmente para coletar dados precisos e contínuos que alimentam sistemas de previsão e de alerta monitorados minuto a minuto pelos cientistas. Medem elementos como temperatura, chuva, umidade, vento e pressão atmosférica. Essas informações são essenciais para emitir alertas antecipados de tempestades, ciclones, enchentes e deslizamentos, sobretudo em regiões vulneráveis como o litoral sul do Brasil.

Com as estações, a população pode se preparar melhor, evitando acidentes, perdas materiais e até mortes. Prefeituras e Defesa Civil podem utilizar esses dados para planejar ações emergenciais, organizar abrigos e informar comunidades em risco. A previsão confiável também permite que escolas, serviços de transporte e hospitais se organizem com antecedência.