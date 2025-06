O que é uma cidadania?

Os principais motivos alegados pelo governo italiano para mudar as regras envolvem questões econômicas, migratórias e identitárias. Vamos começar pelas questões econômicas: o governo quer desafogar os serviços consulares e diminuir os gastos, concentrando os esforços em quem tem vínculo mais próximo (no caso, filhos e netos de italianos). Mas também há uma questão pouco falada que é a de reserva de mercado: muitos jovens cidadãos latino-americanos extremamente qualificados, de passaporte italiano em mãos, talvez representem uma forte concorrência a outros jovens universitários europeus na conquista de algumas vagas disputadas nos setores de T.I., marketing e inovação.

Lugares como a Irlanda, Polônia e Estônia, por exemplo, se tornaram muito mais atrativos do que qualquer região italiana. Além disso, muita gente sequer cogita sair do Brasil, só queria mesmo ter o direito de “turistar” pelos Estados Unidos sem precisar passar pelo processo de obtenção do visto americano (fato este usado pelas agências para fazer “propaganda” da cidadania). Sinceramente, eu também acharia um acinte movimentar toda uma máquina custosa de análise de documentação e de serviços públicos italianos só para famílias brasileiras irem para a Disney sem sequer passar um dia em Roma.

É inegável que muitos descendentes de italianos jamais tiveram a intenção de manter laços reais com a Itália. Isso gerava críticas internas de que a cidadania estava sendo “banalizada”. E assim chegamos à questão da identidade: é justo se dizer italiano apenas no papel usufruindo de uma penca de direitos e com zero deveres com a pátria? Convenhamos que, no mínimo, o direito à dupla cidadania é algo que há tempos precisava ser repensado e reformulado. O momento chegou.