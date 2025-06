A civilidade compartilhada

Um perfil de humor publicou nas redes sociais uma postagem bem interessante com relação às comemorações do aniversário de 135 anos de Caxias do Sul. Começa com uma daquelas cenas grotescas de bolo gigante de outra cidade não identificada, sem mencionar o estado, nem a região. O bolo ocupava uma mesa de uns quatro metros de extensão com um metro de largura, o que calculo que daria com sobra uma ou duas fatias para cada cidadão que estava presente lá no evento.

Cidadão? Acho que exagerei: quem vai para a festa munido de pá de pedreiro, ou com um balde, ou até mesmo uma prancha de compensado para pegar o máximo de bolo possível é tudo, menos cidadão. O festival de horrores que se seguiu à abertura do cercadinho para dar acesso ao bolo desperta várias reações em quem assiste. Há inclusive quem ache engraçado, mas eu não vejo graça alguma: o que se vê nesses vídeos de bolo gigante é a tragédia do jeitinho brasileiro, do “hi hi, levei vantagem”, do “farinha pouca, meu pirão primeiro” ou simplesmente da completa e inequívoca falta de educação das pessoas.

O vídeo depois corta para cenas do bolo decorativo em homenagem aos 135 anos de Caxias do Sul e os mais de 13 mil bolos de pote, preparados pelos alunos de confeitaria do Senac, entregues em porções individuais à população. A civilidade desse evento contrasta imensamente com a barbárie das cenas de caos e falta de cordialidade do outro vídeo, mas demonstra, em primeiro lugar, o respeito que o poder público e os organizadores tiveram com seu povo ao repartir, embalar e organizar a entrega dos doces. E o povo, em contrapartida, sendo tratado com dignidade, também se comportou com boas maneiras fazendo fila, aguardando sua vez, levando apenas sua parte para casa, deixando as partes restantes para que mais pessoas pudessem também compartilhar em comunhão durante as festividades da cidade onde todos vivem.

