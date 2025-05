Tornar-se alguém que é levado a sério só pode ser alcançado por meio de conhecimento, experiência, resultados: é isso que vai trazer real admiração e prestígio. Se numa sala estiverem juntos Bill Gates (que geralmente usa um relógio Casio de 100 dólares) e certa figura controversa do judiciário (que usa um Patek Phillipe de cem mil dólares), com quem você realmente gostaria de passar uma hora conversando? Pois é. A percepção de valor de uma pessoa vai muitíssimo além do que ela ostenta na aparência. Outro dia vi uma foto do CEO de uma das empresas mais bem-sucedidas no Brasil, alguém que transformou uma pequena fábrica de motores elétricos numa multinacional que vale bilhões. Ele vestia uma roupa simples e um relógio comum. Alguém deixaria de ouvir o que esse senhor tem a dizer porque ele não estava usando um Rolex?