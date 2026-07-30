Vereadoras repudiam arquivamento de processo administrativo contra ex-assessor

A Procuradoria Especial da Mulher (PEM) da Câmara de Caxias repudiou o arquivamento do processo administrativo que investigava a conduta de Luiz Alberto Corrêa Boff, ex-assessor do vereador Juliano Valim (PSD). Ele foi exonerado do cargo no dia 9 de outubro do ano passado, após denúncias de assédio sexual por funcionárias do Legislativo. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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Em nota, a PEM afirma que a decisão da presidência da Câmara contraria o parecer da comissão responsável pela apuração, que, após mais de seis meses de trabalho, recomendou a aplicação de sanção que restringiria a atuação de Boff no serviço público municipal por período determinado.

Ainda conforme a manifestação, vereadoras teriam sido informadas pelo presidente da Casa, Wagner Petrini (PSB), de que seriam consultadas antes da decisão final, mas souberam do arquivamento pela imprensa. O órgão anunciou que buscará reverter a medida por meio de recursos internos, envio do processo à Corregedoria-Geral do Município e debate na Mesa Diretora e em plenário.

O acesso à íntegra do processo foi solicitado pela presidente da PEM, vereadora Andressa Marques (PCdoB), mas os documentos ainda não foram enviados.

A defesa de Boff defendeu a inocência dele e classificou a demissão na época como "injustiça". Ele também elogiou a presidência da Câmara pelo que classificou como "sensatez" pelo arquivamento do processo administrativo.

Não deve retornar

Questionado pela coluna na época do arquivamento do processo administrativo, Petrini disse que a decisão ocorreu em função de Boff já ter sido exonerado e que encaminhou os documentos à Polícia Civil e ao Ministério Público.

Procurado novamente após a nota da PEM, nesta quinta-feira (30), o presidente da Câmara reiterou a decisão e disse ter feito o dever de casa. Petrini também disse ser reponsável apenas pela Câmara e que, mesmo com o arquivamento, Boff não deve retornar ao Legislativo.