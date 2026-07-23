Vereador sugere uso de R$ 50 milhões de empréstimo para pavimentar quase 30 acessos de Caxias; veja destaques da política

Ricardo Rech / Divulgação

O vereador Zé Dambrós (PSB) se reuniu nesta quarta-feira (22) com o prefeito Adiló Didomenico e o com vice, Edson Néspolo, para discutir projetos de pavimentação de quase 30 acessos e ligações entre bairros e localidades do entorno da área urbana de Caxias (confira abaixo).

Dambrós já ocupou a Coordenadoria de Relações Comunitárias e defende que sejam utilizados R$ 50 milhões do empréstimo a ser contratado pelo município — cujo limite será de R$ 490 milhões — para a realização das obras, que já têm projeto pronto. A operação de crédito precisa ser aprovada pela Câmara de Vereadores, mas o texto ainda não foi encaminhado.

O parlamentar também sugere o calçamento comunitário de 50 vias de curta extensão por meio do calçamentos comunitário, em que a população paga a mão de obra e o material da base e o município fornece os paralelepípedos.

O argumento de Dambrós, que também é vice-líder do governo na Câmara, é de que há gasto elevado em brita para manter as vias — muitas delas integrando o trajeto do transporte coletivo — em condições de tráfego.

O prefeito Adiló Didomenico disse que irá analisar as sugestões e revelou que a administração trabalha em uma proposta de alteração da Lei Orgânica do Município para que o Samae assuma também a responsabilidade pelas redes de esgoto pluvial, além do sanitário. Dessa forma, a autarquia executaria toda a canalização no momento de intervir em uma rua. A mudança precisa passar pela Câmara de Vereadores.

Pavimentações sugeridas

Acesso Parque dos Pinhais - BR-116: 580 metros

Acesso ao Ballardin - Rua Luiz Andrea Fávero: 490 metros

Acesso ao Jardim Adorado (via BR-116) - Estrada Municipal 152: 770 metros

Acesso ao Tijuca (via Luiz Covolan) - Rua Antonio Rossato: 200 metros

Acesso ao Cidade Nova (via RS-453) - Rua José de David: 500 metros

Acesso ao Cidade Industrial (via RS-453) - Rua João Rippel: 360 metros

Acesso do Rizzo ao Rosário II - Avenida dos Girassóis: 550 metros

Acesso ao Loteamento Paraíso Cristal - Rua Carlos Debastiani: 750 metros

Acesso ao Loteamento Adamatti - Rua Inês Pedron: 430 metros

Diamantino ao De Zorzi - Rua Manoel Pedrotti: 1.150 metros

São Victor ao Bela Vista - Rua Santo Bortolini: 710 metros

São Caetano ao Nossa Senhora das Graças - Rua Líbera Rizzo: 900 metros

Acesso ao Loteamento Vêneto - Rua Orlando Adamati: 800 metros

Acesso ao Vinhedos (via RS-453/Scânia) - Rua Mário Andreazza: 720 metros

Loteamento Jardim Embaixador / Parque Oasis - Rua José Alfredo Fedrizzi: 620 metros

Acesso ao Loteamento Veneza II - Rua Manoel Pedrotti: 1.250 metros

Estrada Municipal Olímpio Miotto - até BR-116: 3.600 metros

Estrada Municipal João Uliana - Lot. Santa Bárbara até Lot. Recanto das Cascatas: 1.600 metros

Rua Albino Andreolla - até Estrada Municipal Atílio Citon (saindo da BR-116): 650 metros

Rua dos Cristais / Rua da Felicidade / Alameda D - até Rua dos Brilhantes (Loteamento Vergueiros): 650 metros

Estrada Municipal Quinto Slomp - Forqueta até Loteamento Parque das Rosas: 3.200 metros

Avenida Frederico Segala - até Estrada Municipal Quinto Slomp: 550 metros

Altos da Maestra - Rua Olímpio Suzin até Rua dos Apicultores (Belo Horizonte): 450 metros

Galópolis até Bela Vista (Desvio BR-116) - Rua Ângelo Basso até Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho: 2.400 metros

Avenida Triches Industrial - ligação com RS-453: 310 metros

Rua Jacob Suzin - Colina do Sol até ERS-122: 450 metros

Estrada Atílio Citton - Loteamento Santo Antônio / Adorado com ligação à Arlindo Andreolla: 900 metros

Acesso ao Monte Carmelo - Rua Francisco Beltrão de Queiroz: 500 metros

Alexia Casara / Divulgação

Entrave na reforma do telhado do Hemocentro

A prefeitura de Caxias rescindiu o contrato com a empresa que faria a substituição do telhado do Hemocentro Regional. A medida foi tomada por falta de garantias da empresa para a execução da obra, orçada em R$ 536,8 mil, cuja ordem de início havia sido assinada em março. A vencedora da licitação era a Construtora Morada da Serra, de Brasília.